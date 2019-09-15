Состоится автограф-сессия с сестрами Туприными

В издательстве «Бичик» вышла книга на якутском языке о событиях прошлой зимы, когда одна из поющих сестер-близнецов Кэрэчээнэ Туприна вместе со своим отцом заблудились в Анабарской тундре.

19 сентября в 17 часов состоится встреча с автором книги “Эдьиий, биһиги тыыннаахпыт!” («Мы живы, сестра!»), писательницей Любовь Готовцевой и героями книги — сестрами-близнецами Туприными.

В программе состоится обсуждение книги и автограф-сессия. Задавший самый интересный вопрос получит в подарок книгу.

Встреча пройдет по адресу: г. Якутск, улица Курашова, 24, 1 этаж, магазин “Бичик+”.

Справки по тел.: 89142708220, 89644284288