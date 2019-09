Состоится автограф-сессия с сестрами Туприными

View this post on Instagram

Күндү ааҕааччыларбыт!📣📣 Балаҕан ыйын 19 күнүгэр чэппиэр киэһэ 17.00 чааска “Эдьиий, биһиги тыыннаахпыт!” кинигэ ааптара Любовь Готовцеваны уонна кинигэ дьоруойдара Кэрэчээнэ, Кэскилээнэ Туприналары кытта санаа атастаһыылаах "ИСТИҤ КӨРСҮҺҮҮГЭ" ыҥырабыт!📝📖📕📚 Программаҕа: 1. “Эдьиий, биһиги тыыннаахпыт!” кинигэ тула кэпсэтии, ыйытыыларга хоруйдааһын🎤🎼 2. Саамай интэриэһинэй ыйытыылаах ыалдьыт – “Эдьиий, биһиги тыыннаахпыт!” кинигэни автографтаах бэлэх тутуоҕа📕🎁😍👏🏻 3. Тыыннаах автограф, кинигэ атыыта✍🏻📚📚 Аадырыспыт: Курашов аатынан уулусса 24№-дьиэтэ, 1 этээс, “Бичик+” маҕаһыын Барыгытын күүтэбит!📕📚😄🙌🏻 Билсэр нүөмэрдэргит: 89142708220, 89644284288