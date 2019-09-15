15.09.2019
14:55
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Культура & Образование
Состоится автограф-сессия с сестрами Туприными
В издательстве «Бичик» вышла книга на якутском языке о событиях прошлой зимы, когда одна из поющих сестер-близнецов Кэрэчээнэ Туприна вместе со своим отцом заблудились в Анабарской тундре.
19 сентября в 17 часов состоится встреча с автором книги “Эдьиий, биһиги тыыннаахпыт!” («Мы живы, сестра!»), писательницей Любовь Готовцевой и героями книги — сестрами-близнецами Туприными.
В программе состоится обсуждение книги и автограф-сессия. Задавший самый интересный вопрос получит в подарок книгу.
Встреча пройдет по адресу: г. Якутск, улица Курашова, 24, 1 этаж, магазин “Бичик+”.
Справки по тел.: 89142708220, 89644284288
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