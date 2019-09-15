15.09.2019
14:55
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Культура & Образование

Состоится автограф-сессия с сестрами Туприными

В издательстве «Бичик» вышла книга на якутском языке о событиях прошлой зимы, когда одна из поющих сестер-близнецов Кэрэчээнэ Туприна вместе со своим отцом заблудились в Анабарской тундре.

19 сентября в 17 часов состоится встреча с автором книги “Эдьиий, биһиги тыыннаахпыт!” («Мы живы, сестра!»), писательницей Любовь Готовцевой и героями книги — сестрами-близнецами Туприными.

В программе состоится обсуждение книги и автограф-сессия. Задавший самый интересный вопрос получит в подарок книгу.

Встреча пройдет по адресу: г. Якутск, улица Курашова, 24, 1 этаж, магазин “Бичик+”.

Справки по тел.: 89142708220, 89644284288

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Күндү ааҕааччыларбыт!📣📣 Балаҕан ыйын 19 күнүгэр чэппиэр киэһэ 17.00 чааска “Эдьиий, биһиги тыыннаахпыт!” кинигэ ааптара Любовь Готовцеваны уонна кинигэ дьоруойдара Кэрэчээнэ, Кэскилээнэ Туприналары кытта санаа атастаһыылаах "ИСТИҤ КӨРСҮҺҮҮГЭ" ыҥырабыт!📝📖📕📚 Программаҕа: 1. “Эдьиий, биһиги тыыннаахпыт!” кинигэ тула кэпсэтии, ыйытыыларга хоруйдааһын🎤🎼 2. Саамай интэриэһинэй ыйытыылаах ыалдьыт – “Эдьиий, биһиги тыыннаахпыт!” кинигэни автографтаах бэлэх тутуоҕа📕🎁😍👏🏻 3. Тыыннаах автограф, кинигэ атыыта✍🏻📚📚 Аадырыспыт: Курашов аатынан уулусса 24№-дьиэтэ, 1 этээс, “Бичик+” маҕаһыын Барыгытын күүтэбит!📕📚😄🙌🏻 Билсэр нүөмэрдэргит: 89142708220, 89644284288

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…Кэрэчээнэҕэ хайдах эрэ барыта эмискэ синэ биир буолан хаалла. Чэ, бу бүтүү буоллаҕына хайыаҕай? Дьылҕаны кыайбыт суох. Дьоно табахтыы, сохсолорун бэрийэ тахсыбыттарын кэннэ дьиэҕэ киирдэ. Болох иһин саҥардыы көрөр киһилии, эргиччи көрдө. Онтон харандаас уонна кумааҕы ылан остуолга олордо. Кинилэри буллахтарына, хайдах туох буолбутун сир-халлаан мэлдьэһэн кэбиһиэ. Ийэтэ, эдьиийэ, балтылара арааһы барытын харахтарыгар оҥоро-оҥоро айманыахтара. Оннук буолуо суохтаах, кинилэр хайаан да барытын билиэхтээхтэр. Уонна Кэрэчээнэ бүтэһик санаатын, баҕа санааларын, бырааһаайдаһар тылларын ааҕыахтаахтар. Кыыс остуолга умса түһэн олорон, хараҕын уутун кыатана сатыы-сатыы, хаппыт уоһун хам ытыран баран, кичэллээхтик суруйан барда. Сороҕор суруйа олорор буукубалара харах уутун быыһынан көстүбэт буолан хаалаллар, оччоҕо Кэрэчээнэ хараҕын симэр. Ол симтэҕинэ бөдөҥ, ыраас таммахтар кумааҕыга дабдыр ардах таммаҕын курдук пөс гына түһэллэр. Ып-ыраас харах уута бастаан төгүрүк бээтинэ буолан тура түһэр, онтон салгыҥҥа көтөн симэлийэн суола суох сүтэн хаалар. Арай, арааһа, кумааҕыны амсайан көрдөххө туус амтаннаах буолара буолуо . Салҕыытын "Эдьиий, биһиги тыыннаахпыт!" кинигэҕэ ааҕыҥ . #Бичик-сайдыыгасирдьит🌎

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Источник: https://www.instagram.com/p/B2aOGBHADkw/ https://www.instagram.com/p/B2XvJTVgCC5/
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