Составлен рэнкинг «аварийных» женских и мужских имен

Названы имена женщин и мужчин, которые чаще всего попадают в аварии. Эксперты страховой компании «Согласие» проанализировали статистику по автокаско, выяснив, что самая высокая частота убытков* (46%) у женщин по имени Анна, а также у мужчин по имени Андрей (44,1%). В топ-5 женского «аварийного» рэнкинга также попали: Екатерина (44,2%), Наталья (43,6%), Татьяна (42,3%), Светлана (42%). В число самых аварийных водителей-мужчин вошли: Дмитрий (43,4%), Юрий (40,6%), Алексей (40,5%) и Владимир (40,3%).

Фото: УГИБДД МВД по РС (Я) Источник: Пресс-служба страховой компании «Согласие».

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