14.10.2021
00:43
121
Происшествия
Составлен рэнкинг «аварийных» женских и мужских имен
Названы имена женщин и мужчин, которые чаще всего попадают в аварии. Эксперты страховой компании «Согласие» проанализировали статистику по автокаско, выяснив, что самая высокая частота убытков* (46%) у женщин по имени Анна, а также у мужчин по имени Андрей (44,1%).
В топ-5 женского «аварийного» рэнкинга также попали: Екатерина (44,2%), Наталья (43,6%), Татьяна (42,3%), Светлана (42%).
В число самых аварийных водителей-мужчин вошли: Дмитрий (43,4%), Юрий (40,6%), Алексей (40,5%) и Владимир (40,3%).
Фото: УГИБДД МВД по РС (Я)
Источник: Пресс-служба страховой компании «Согласие».
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