Рейтинг лучших аккаунтов районов и министерств Якутии в соцсетях
ЦУР Якутии составил очередной квартальный рейтинг качества ведения официальных аккаунтов органов власти и местного самоуправления Якутии в соцсетях.
Лидеры — мэрия Якутска и министерство предпринимательства.
Пятерка лучших соцсетей органов власти: Министерство предпринимательства, Администрация Главы и Правительства, Постпредство Якутии при Президенте РФ, Министерство промышленности и геологии, Министерство культуры. В топ-5 муниципальных образований попали город Якутск, Кобяйский, Ленский, Нерюнгринский и Сунтарский районы.
«Соцсети давно стали главной площадкой взаимодействия жителей с властью, поэтому аккаунты власти должны быть максимально информативны и доступны. Рейтинг производится по показателям читабельности, актуальности информации, оформлению контента и регулярности обновлений», — сообщил руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин. Он добавил, что оценивается качество ведения во всех 4-х основных соцсетях — Instagram, Facebook, «Одноклассники» и VK. Наибольшая динамика роста отмечается у следующих районов и ведомств:
— Оленекский район, +30 баллов;
— Нюрбинский и Верхневилюйский районы, +25 баллов;
— Усть-Алданский и Жиганский районы, +23 балла;
— Управление ЗАГС, +22 балла;
— Алданский район, +20 баллов. —
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