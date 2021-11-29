Рейтинг лучших аккаунтов районов и министерств Якутии в соцсетях



ЦУР Якутии составил очередной квартальный рейтинг качества ведения официальных аккаунтов органов власти и местного самоуправления Якутии в соцсетях.

Лидеры — мэрия Якутска и министерство предпринимательства.

Пятерка лучших соцсетей органов власти: Министерство предпринимательства, Администрация Главы и Правительства, Постпредство Якутии при Президенте РФ, Министерство промышленности и геологии, Министерство культуры. В топ-5 муниципальных образований попали город Якутск, Кобяйский, Ленский, Нерюнгринский и Сунтарский районы.

«Соцсети давно стали главной площадкой взаимодействия жителей с властью, поэтому аккаунты власти должны быть максимально информативны и доступны. Рейтинг производится по показателям читабельности, актуальности информации, оформлению контента и регулярности обновлений», — сообщил руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин. Он добавил, что оценивается качество ведения во всех 4-х основных соцсетях — Instagram, Facebook, «Одноклассники» и VK. Наибольшая динамика роста отмечается у следующих районов и ведомств:

— Оленекский район, +30 баллов;

— Нюрбинский и Верхневилюйский районы, +25 баллов;

— Усть-Алданский и Жиганский районы, +23 балла;

— Управление ЗАГС, +22 балла;

— Алданский район, +20 баллов. —

