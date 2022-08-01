Составим планы на неделю вместе с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

Пусть неделя обязательно принесет хорошие новости! 😍💰🎁

✅СОСТАВИМ ПЛАНЫ НА НЕДЕЛЮ

с 1️⃣ по 7️⃣ АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1️⃣ АВГУСТА

⚖️День БАЛАНС — все приходит к равновесию!

*Турбулентность: Дракон 🐉

ВТОРНИК, 2️⃣ АВГУСТА

💖День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте длительный эффект;

*Турбулентность: Змея 🐍

СРЕДА, 3️⃣ АВГУСТА

🤗День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для новых проектов. Нейтральный день.

*Турбулентность: Лошадь 🐎

ЧЕТВЕРГ, 4️⃣ АВГУСТА

💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!

*Турбулентность: Коза 🐐

ПЯТНИЦА, 5️⃣ АВГУСТА

⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Не планируйте экстремальные мероприятия.

*Турбулентность: Обезьяна 🐒

СУББОТА, 6️⃣ АВГУСТА

🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий.

*Турбулентность: Петух 🐓

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7️⃣ АВГУСТА

🎊🎉День СБОР УРОЖАЯ- замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁

*Турбулентность: Собака 🦮

Отличной Вам недели!!!😍👍🏻

*Внимание: Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️