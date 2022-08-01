Гороскоп
Составим планы на неделю вместе с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨
Пусть неделя обязательно принесет хорошие новости! 😍💰🎁
✅СОСТАВИМ ПЛАНЫ НА НЕДЕЛЮ
с 1️⃣ по 7️⃣ АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1️⃣ АВГУСТА
⚖️День БАЛАНС — все приходит к равновесию!
*Турбулентность: Дракон 🐉
ВТОРНИК, 2️⃣ АВГУСТА
💖День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте длительный эффект;
*Турбулентность: Змея 🐍
СРЕДА, 3️⃣ АВГУСТА
🤗День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для новых проектов. Нейтральный день.
*Турбулентность: Лошадь 🐎
ЧЕТВЕРГ, 4️⃣ АВГУСТА
💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!
*Турбулентность: Коза 🐐
ПЯТНИЦА, 5️⃣ АВГУСТА
⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Не планируйте экстремальные мероприятия.
*Турбулентность: Обезьяна 🐒
СУББОТА, 6️⃣ АВГУСТА
🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий.
*Турбулентность: Петух 🐓
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7️⃣ АВГУСТА
🎊🎉День СБОР УРОЖАЯ- замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁
*Турбулентность: Собака 🦮
Отличной Вам недели!!!😍👍🏻
*Внимание: Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️
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