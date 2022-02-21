21.02.2022
18:13
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Гороскоп

Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

Пусть неделя принесет Вам чудеса! 💰🥰

Составим планы на неделю:

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️⃣1️⃣ февраля
⚖️День БАЛАНС — все приходит к равновесию!
*Турбулентность: Свинья 🐖

ВТОРНИК, 2️⃣2️⃣ февраля
💖День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте длительный эффект;
*Турбулентность: Крыса 🐁

СРЕДА, 2️⃣3️⃣ февраля
Мужчины, с Праздником!☺️
Мужества Вам и здоровья! Процветания и Любви!💰💰💰
🤗День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для новых проектов. Нейтральный день.
*Турбулентность: Бык 🐂

ЧЕТВЕРГ, 2️⃣4️⃣ февраля
💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!
*Турбулентность: Тигр 🐅

ПЯТНИЦА, 2️⃣5️⃣ февраля
⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия.
*Турбулентность: Кролик 🐇

СУББОТА, 2️⃣6️⃣ февраля
🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий.
*Турбулентность: Дракон 🐉

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2️⃣7️⃣ февраля
🍎 День СБОР УРОЖАЯ- отличный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁
*Турбулентность: Змея 🐍

Отличной Вам недели!!!😍👍🏻

*Внимание: Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️

Фото: Из соцсетей
Источник: astrologairis
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