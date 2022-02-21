Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨
Пусть неделя принесет Вам чудеса! 💰🥰
Составим планы на неделю:
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️⃣1️⃣ февраля
⚖️День БАЛАНС — все приходит к равновесию!
*Турбулентность: Свинья 🐖
ВТОРНИК, 2️⃣2️⃣ февраля
💖День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте длительный эффект;
*Турбулентность: Крыса 🐁
СРЕДА, 2️⃣3️⃣ февраля
Мужчины, с Праздником!☺️
Мужества Вам и здоровья! Процветания и Любви!💰💰💰
🤗День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для новых проектов. Нейтральный день.
*Турбулентность: Бык 🐂
ЧЕТВЕРГ, 2️⃣4️⃣ февраля
💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!
*Турбулентность: Тигр 🐅
ПЯТНИЦА, 2️⃣5️⃣ февраля
⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия.
*Турбулентность: Кролик 🐇
СУББОТА, 2️⃣6️⃣ февраля
🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий.
*Турбулентность: Дракон 🐉
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2️⃣7️⃣ февраля
🍎 День СБОР УРОЖАЯ- отличный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁
*Турбулентность: Змея 🐍
Отличной Вам недели!!!😍👍🏻
*Внимание: Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️
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