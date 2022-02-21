Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

Пусть неделя принесет Вам чудеса! 💰🥰

Составим планы на неделю:

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️⃣1️⃣ февраля

⚖️День БАЛАНС — все приходит к равновесию!

*Турбулентность: Свинья 🐖

ВТОРНИК, 2️⃣2️⃣ февраля

💖День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте длительный эффект;

*Турбулентность: Крыса 🐁

СРЕДА, 2️⃣3️⃣ февраля

Мужчины, с Праздником!☺️

Мужества Вам и здоровья! Процветания и Любви!💰💰💰

🤗День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для новых проектов. Нейтральный день.

*Турбулентность: Бык 🐂

ЧЕТВЕРГ, 2️⃣4️⃣ февраля

💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!

*Турбулентность: Тигр 🐅

ПЯТНИЦА, 2️⃣5️⃣ февраля

⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия.

*Турбулентность: Кролик 🐇

СУББОТА, 2️⃣6️⃣ февраля

🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий.

*Турбулентность: Дракон 🐉

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2️⃣7️⃣ февраля

🍎 День СБОР УРОЖАЯ- отличный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁

*Турбулентность: Змея 🐍

Отличной Вам недели!!!😍👍🏻

*Внимание: Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️