Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

СОСТАВИМ ПЛАНЫ НА НЕДЕЛЮ:

С 1️⃣6️⃣ по 2️⃣2️⃣ МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1️⃣6️⃣ МАЯ

❣️День УСТАНОВЛЕНИЯ — хорошо для долговременного эффекта в проектах! 🤗

*Турбулентность: Свинья 🐖

ВТОРНИК, 1️⃣7️⃣ МАЯ

⚡️День УСТРАНЕНИЯ — идеально для генеральной уборки, начала диеты, удаления зуба или хирургического вмешательства.

*Турбулентность: Крыса 🐁

СРЕДА, 1️⃣8️⃣ МАЯ

💰ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз🎊. Любое действие!

*Турбулентность: Бык 🐂

ЧЕТВЕРГ, 1️⃣9️⃣ МАЯ

⚖️День БАЛАНС — день приводит к равновесию! 👍🏻

*Турбулентность: Тигр 🐅

ПЯТНИЦА, 2️⃣0️⃣ МАЯ

☀️День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте эффект;

*Турбулентность: Кролик 🐇

СУББОТА, 2️⃣1️⃣ МАЯ

🙌🏻День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для продолжения проектов;

*Турбулентность: Дракон 🐉

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2️⃣2️⃣ МАЯ

💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!

*Турбулентность: Змея 🐍

ОТЛИЧНОЙ НЕДЕЛИ!🤗😍☀️

✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️