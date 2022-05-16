Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨
СОСТАВИМ ПЛАНЫ НА НЕДЕЛЮ:
С 1️⃣6️⃣ по 2️⃣2️⃣ МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1️⃣6️⃣ МАЯ
❣️День УСТАНОВЛЕНИЯ — хорошо для долговременного эффекта в проектах! 🤗
*Турбулентность: Свинья 🐖
ВТОРНИК, 1️⃣7️⃣ МАЯ
⚡️День УСТРАНЕНИЯ — идеально для генеральной уборки, начала диеты, удаления зуба или хирургического вмешательства.
*Турбулентность: Крыса 🐁
СРЕДА, 1️⃣8️⃣ МАЯ
💰ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз🎊. Любое действие!
*Турбулентность: Бык 🐂
ЧЕТВЕРГ, 1️⃣9️⃣ МАЯ
⚖️День БАЛАНС — день приводит к равновесию! 👍🏻
*Турбулентность: Тигр 🐅
ПЯТНИЦА, 2️⃣0️⃣ МАЯ
☀️День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте эффект;
*Турбулентность: Кролик 🐇
СУББОТА, 2️⃣1️⃣ МАЯ
🙌🏻День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для продолжения проектов;
*Турбулентность: Дракон 🐉
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2️⃣2️⃣ МАЯ
💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!
*Турбулентность: Змея 🐍
ОТЛИЧНОЙ НЕДЕЛИ!🤗😍☀️
✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️
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