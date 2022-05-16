16.05.2022
14:38
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Гороскоп

Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

СОСТАВИМ ПЛАНЫ НА НЕДЕЛЮ:
С 1️⃣6️⃣ по 2️⃣2️⃣ МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1️⃣6️⃣ МАЯ
❣️День УСТАНОВЛЕНИЯ — хорошо для долговременного эффекта в проектах! 🤗
*Турбулентность: Свинья 🐖

ВТОРНИК, 1️⃣7️⃣ МАЯ
⚡️День УСТРАНЕНИЯ — идеально для генеральной уборки, начала диеты, удаления зуба или хирургического вмешательства.
*Турбулентность: Крыса 🐁

СРЕДА, 1️⃣8️⃣ МАЯ
💰ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз🎊. Любое действие!
*Турбулентность: Бык 🐂

ЧЕТВЕРГ, 1️⃣9️⃣ МАЯ
⚖️День БАЛАНС — день приводит к равновесию! 👍🏻
*Турбулентность: Тигр 🐅

ПЯТНИЦА, 2️⃣0️⃣ МАЯ
☀️День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте эффект;
*Турбулентность: Кролик 🐇

СУББОТА, 2️⃣1️⃣ МАЯ
🙌🏻День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для продолжения проектов;
*Турбулентность: Дракон 🐉

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2️⃣2️⃣ МАЯ
💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!
*Турбулентность: Змея 🐍

ОТЛИЧНОЙ НЕДЕЛИ!🤗😍☀️

✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети

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