Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

Пусть неделя порадует фейерверком прекрасных новостей!😍✨✨✨💰

Составим планы на неделю:

С 9️⃣ по 1️⃣5️⃣ МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9️⃣ МАЯ

🤗День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для новых проектов. Нейтральный день.

*Турбулентность: Дракон 🐉

ВТОРНИК, 🔟 МАЯ

💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела.

*Турбулентность: Змея 🐍

СРЕДА, 1️⃣1️⃣ МАЯ

⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия.

*Турбулентность: Лошадь 🐎

ЧЕТВЕРГ, 1️⃣2️⃣ МАЯ

🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий.

*Турбулентность: Коза 🐐

ПЯТНИЦА, 1️⃣3️⃣МАЯ

🎊🎉День СБОР УРОЖАЯ- замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁

*Турбулентность: Обезьяна 🐒

СУББОТА, 1️⃣4️⃣ МАЯ

☺️День ОТКРЫТИЯ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊

*Турбулентность: Петух 🐓

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1️⃣5️⃣ МАЯ

🚫День ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.

*Турбулентность: Собака 🦮

ОТЛИЧНОЙ ВАМ НЕДЕЛИ!🤗😍☀️

✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъ