Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨
Пусть неделя порадует фейерверком прекрасных новостей!😍✨✨✨💰
Составим планы на неделю:
С 9️⃣ по 1️⃣5️⃣ МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9️⃣ МАЯ
🤗День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для новых проектов. Нейтральный день.
*Турбулентность: Дракон 🐉
ВТОРНИК, 🔟 МАЯ
💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела.
*Турбулентность: Змея 🐍
СРЕДА, 1️⃣1️⃣ МАЯ
⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия.
*Турбулентность: Лошадь 🐎
ЧЕТВЕРГ, 1️⃣2️⃣ МАЯ
🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий.
*Турбулентность: Коза 🐐
ПЯТНИЦА, 1️⃣3️⃣МАЯ
🎊🎉День СБОР УРОЖАЯ- замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁
*Турбулентность: Обезьяна 🐒
СУББОТА, 1️⃣4️⃣ МАЯ
☺️День ОТКРЫТИЯ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊
*Турбулентность: Петух 🐓
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1️⃣5️⃣ МАЯ
🚫День ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.
*Турбулентность: Собака 🦮
ОТЛИЧНОЙ ВАМ НЕДЕЛИ!🤗😍☀️
✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъ
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