Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

Пусть неделя принесет всем доходы, здоровье и лично Вам чудеса! 💰🥰

Составим планы на неделю

с 2️⃣5️⃣ апреля по 1️⃣ мая:

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️⃣5️⃣ АПРЕЛЯ

💖День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте длительный эффект;

*Турбулентность: Тигр 🐅

ВТОРНИК, 2️⃣6️⃣ АПРЕЛЯ

🤗День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для новых проектов. Нейтральный день.

*Турбулентность: Кролик 🐇

СРЕДА, 2️⃣7️⃣ АПРЕЛЯ

💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!

*Турбулентность: Дракон 🐉

ЧЕТВЕРГ, 2️⃣8️⃣ АПРЕЛЯ

⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия.

*Турбулентность: Змея 🐍

ПЯТНИЦА, 2️⃣9️⃣ АПРЕЛЯ

🎉🤗День УСПЕХ — отличный день для презентаций и открытий.

*Турбулентность: Лошадь 🐎

СУББОТА, 3️⃣0️⃣ АПРЕЛЯ

🍎 День СБОР УРОЖАЯ- отличный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁

*Турбулентность: Коза 🐐

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1️⃣ МАЯ 🎈🎈🎈

☺️ДЕНЬ ОТКРЫТИЕ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊

*Турбулентность: Обезьяна 🐒

Отличной Вам недели!!!😍👍🏻

*Внимание: Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️