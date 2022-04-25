Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨
Пусть неделя принесет всем доходы, здоровье и лично Вам чудеса! 💰🥰
Составим планы на неделю
с 2️⃣5️⃣ апреля по 1️⃣ мая:
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️⃣5️⃣ АПРЕЛЯ
💖День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте длительный эффект;
*Турбулентность: Тигр 🐅
ВТОРНИК, 2️⃣6️⃣ АПРЕЛЯ
🤗День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для новых проектов. Нейтральный день.
*Турбулентность: Кролик 🐇
СРЕДА, 2️⃣7️⃣ АПРЕЛЯ
💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!
*Турбулентность: Дракон 🐉
ЧЕТВЕРГ, 2️⃣8️⃣ АПРЕЛЯ
⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия.
*Турбулентность: Змея 🐍
ПЯТНИЦА, 2️⃣9️⃣ АПРЕЛЯ
🎉🤗День УСПЕХ — отличный день для презентаций и открытий.
*Турбулентность: Лошадь 🐎
СУББОТА, 3️⃣0️⃣ АПРЕЛЯ
🍎 День СБОР УРОЖАЯ- отличный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁
*Турбулентность: Коза 🐐
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1️⃣ МАЯ 🎈🎈🎈
☺️ДЕНЬ ОТКРЫТИЕ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊
*Турбулентность: Обезьяна 🐒
Отличной Вам недели!!!😍👍🏻
*Внимание: Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️
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