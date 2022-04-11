11.04.2022
16:40
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Гороскоп

Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

Пусть неделя обязательно принесет хорошие новости! 😍💰🎁

✅СОСТАВИМ ПЛАНЫ НА НЕДЕЛЮ:

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1️⃣1️⃣ АПРЕЛЯ
💰ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз. Любое действие!
*Турбулентность: Крыса 🐁

ВТОРНИК, 1️⃣2️⃣ АПРЕЛЯ
⚖️День БАЛАНС — все приходит к равновесию!
*Турбулентность: Бык 🐂

СРЕДА, 1️⃣3️⃣ АПРЕЛЯ
❌День без Богатства ❌💰 — не стоит вкладывать деньги, заключать контракты, совершать сделки.

💖День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте длительный эффект;
*Турбулентность: Тигр 🐅

ЧЕТВЕРГ, 1️⃣4️⃣ АПРЕЛЯ
🤗День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для новых проектов. Нейтральный день.
*Турбулентность: Кролик 🐇

ПЯТНИЦА, 1️⃣5️⃣ АПРЕЛЯ
❌День без Богатства ❌💰 — не стоит вкладывать деньги, заключать контракты, совершать сделки.

💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!
*Турбулентность: Дракон 🐉

СУББОТА, 1️⃣6️⃣ АПРЕЛЯ
⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Не планируйте экстремальные мероприятия.
*Турбулентность: Змея 🐍

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1️⃣7️⃣ АПРЕЛЯ
🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий.
*Турбулентность: Лошадь 🐎

Отличной Вам недели!!!😍👍🏻

*Внимание: Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️

Фото: Из соцсетей
Источник: https://t.me/astrologairis
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