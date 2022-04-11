Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

Пусть неделя обязательно принесет хорошие новости! 😍💰🎁

✅СОСТАВИМ ПЛАНЫ НА НЕДЕЛЮ:

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1️⃣1️⃣ АПРЕЛЯ

💰ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз. Любое действие!

*Турбулентность: Крыса 🐁

ВТОРНИК, 1️⃣2️⃣ АПРЕЛЯ

⚖️День БАЛАНС — все приходит к равновесию!

*Турбулентность: Бык 🐂

СРЕДА, 1️⃣3️⃣ АПРЕЛЯ

❌День без Богатства ❌💰 — не стоит вкладывать деньги, заключать контракты, совершать сделки.

💖День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте длительный эффект;

*Турбулентность: Тигр 🐅

ЧЕТВЕРГ, 1️⃣4️⃣ АПРЕЛЯ

🤗День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для новых проектов. Нейтральный день.

*Турбулентность: Кролик 🐇

ПЯТНИЦА, 1️⃣5️⃣ АПРЕЛЯ

❌День без Богатства ❌💰 — не стоит вкладывать деньги, заключать контракты, совершать сделки.

💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!

*Турбулентность: Дракон 🐉

СУББОТА, 1️⃣6️⃣ АПРЕЛЯ

⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Не планируйте экстремальные мероприятия.

*Турбулентность: Змея 🐍

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1️⃣7️⃣ АПРЕЛЯ

🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий.

*Турбулентность: Лошадь 🐎

Отличной Вам недели!!!😍👍🏻

*Внимание: Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️