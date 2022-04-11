Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨
Пусть неделя обязательно принесет хорошие новости! 😍💰🎁
✅СОСТАВИМ ПЛАНЫ НА НЕДЕЛЮ:
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1️⃣1️⃣ АПРЕЛЯ
💰ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз. Любое действие!
*Турбулентность: Крыса 🐁
ВТОРНИК, 1️⃣2️⃣ АПРЕЛЯ
⚖️День БАЛАНС — все приходит к равновесию!
*Турбулентность: Бык 🐂
СРЕДА, 1️⃣3️⃣ АПРЕЛЯ
❌День без Богатства ❌💰 — не стоит вкладывать деньги, заключать контракты, совершать сделки.
💖День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте длительный эффект;
*Турбулентность: Тигр 🐅
ЧЕТВЕРГ, 1️⃣4️⃣ АПРЕЛЯ
🤗День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для новых проектов. Нейтральный день.
*Турбулентность: Кролик 🐇
ПЯТНИЦА, 1️⃣5️⃣ АПРЕЛЯ
❌День без Богатства ❌💰 — не стоит вкладывать деньги, заключать контракты, совершать сделки.
💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!
*Турбулентность: Дракон 🐉
СУББОТА, 1️⃣6️⃣ АПРЕЛЯ
⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Не планируйте экстремальные мероприятия.
*Турбулентность: Змея 🐍
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1️⃣7️⃣ АПРЕЛЯ
🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий.
*Турбулентность: Лошадь 🐎
Отличной Вам недели!!!😍👍🏻
*Внимание: Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️
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