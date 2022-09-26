Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

Составим планы на неделю:

С 2️⃣6️⃣ сентября по 2️⃣ ОКТЯБРЯ

БЛАГОДАРЮ за лайк 💖

Пусть неделя исполнит Ваше желание! 🙏🏻

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️⃣6️⃣ СЕНТЯБРЯ

🎊🎉ДЕНЬ СБОР УРОЖАЯ 🧺 🍇-замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁

*Турбулентность: Крыса 🐁

ВТОРНИК, 2️⃣7️⃣ СЕНТЯБРЯ

☺️ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊

*Турбулентность: Бык 🐂

СРЕДА, 2️⃣8️⃣ СЕНТЯБРЯ

😎ДЕНЬ ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.

*Турбулентность: Тигр 🐅

ЧЕТВЕРГ, 2️⃣9️⃣ СЕНТЯБРЯ

🙌🏻ДЕНЬ УСТАНОВЛЕНИЯ — хорошо для долговременного эффекта! 🤗✨

*Турбулентность: Кролик 🐇

ПЯТНИЦА, 3️⃣0️⃣ СЕНТЯБРЯ

⚡️ДЕНЬ УСТРАНЕНИЕ- прекрасный день для генеральной уборки, начала диеты, удаления зуба или хирургического вмешательства.

*Турбулентность: Дракон 🐉

СУББОТА, 1️⃣ ОКТЯБРЯ

🎊ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз. Любое действие!

*Турбулентность: Змея 🐍

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2️⃣ ОКТЯБРЯ

⚖️День БАЛАНС — день приводит к равновесию! 👍🏻

*Турбулентность: Лошадь 🐎

Отличной Вам недели!😍💖✨

✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️