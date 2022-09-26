Гороскоп
Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨
Составим планы на неделю:
С 2️⃣6️⃣ сентября по 2️⃣ ОКТЯБРЯ
БЛАГОДАРЮ за лайк 💖
Пусть неделя исполнит Ваше желание! 🙏🏻
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️⃣6️⃣ СЕНТЯБРЯ
🎊🎉ДЕНЬ СБОР УРОЖАЯ 🧺 🍇-замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁
*Турбулентность: Крыса 🐁
ВТОРНИК, 2️⃣7️⃣ СЕНТЯБРЯ
☺️ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊
*Турбулентность: Бык 🐂
СРЕДА, 2️⃣8️⃣ СЕНТЯБРЯ
😎ДЕНЬ ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.
*Турбулентность: Тигр 🐅
ЧЕТВЕРГ, 2️⃣9️⃣ СЕНТЯБРЯ
🙌🏻ДЕНЬ УСТАНОВЛЕНИЯ — хорошо для долговременного эффекта! 🤗✨
*Турбулентность: Кролик 🐇
ПЯТНИЦА, 3️⃣0️⃣ СЕНТЯБРЯ
⚡️ДЕНЬ УСТРАНЕНИЕ- прекрасный день для генеральной уборки, начала диеты, удаления зуба или хирургического вмешательства.
*Турбулентность: Дракон 🐉
СУББОТА, 1️⃣ ОКТЯБРЯ
🎊ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз. Любое действие!
*Турбулентность: Змея 🐍
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2️⃣ ОКТЯБРЯ
⚖️День БАЛАНС — день приводит к равновесию! 👍🏻
*Турбулентность: Лошадь 🐎
Отличной Вам недели!😍💖✨
✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️
+7 (999) 174-67-82
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