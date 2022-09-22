Гороскоп
Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨
Составим планы на неделю:
С 1️⃣9️⃣ по 2️⃣5️⃣ СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1️⃣9️⃣ СЕНТЯБРЯ
🎊ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз. Любое действие!
*Турбулентность: Змея 🐍
ВТОРНИК, 2️⃣0️⃣ СЕНТЯБРЯ
⚖️ День БАЛАНС — все приходит к равновесию!
*Турбулентность: Лошадь 🐎
СРЕДА, 2️⃣1️⃣ СЕНТЯБРЯ
💖День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте длительный эффект;
*Турбулентность: Коза 🐐
ЧЕТВЕРГ, 2️⃣2️⃣ СЕНТЯБРЯ
🤗День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для новых проектов. Нейтральный день.
*Турбулентность: Обезьяна 🐒
ПЯТНИЦА, 2️⃣3️⃣ СЕНТЯБРЯ
💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!
*Турбулентность: Петух 🐓
СУББОТА, 2️⃣4️⃣ СЕНТЯБРЯ
⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия.
*Турбулентность: Собака 🦮
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2️⃣5️⃣ СЕНТЯБРЯ
🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий.
*Турбулентность: Свинья 🐖
Отличной Вам недели!!!😍👍🏻
✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️
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