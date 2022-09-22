Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

Составим планы на неделю:

С 1️⃣9️⃣ по 2️⃣5️⃣ СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1️⃣9️⃣ СЕНТЯБРЯ

🎊ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз. Любое действие!

*Турбулентность: Змея 🐍

ВТОРНИК, 2️⃣0️⃣ СЕНТЯБРЯ

⚖️ День БАЛАНС — все приходит к равновесию!

*Турбулентность: Лошадь 🐎

СРЕДА, 2️⃣1️⃣ СЕНТЯБРЯ

💖День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте длительный эффект;

*Турбулентность: Коза 🐐

ЧЕТВЕРГ, 2️⃣2️⃣ СЕНТЯБРЯ

🤗День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для новых проектов. Нейтральный день.

*Турбулентность: Обезьяна 🐒

ПЯТНИЦА, 2️⃣3️⃣ СЕНТЯБРЯ

💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!

*Турбулентность: Петух 🐓

СУББОТА, 2️⃣4️⃣ СЕНТЯБРЯ

⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия.

*Турбулентность: Собака 🦮

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2️⃣5️⃣ СЕНТЯБРЯ

🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий.

*Турбулентность: Свинья 🐖

Отличной Вам недели!!!😍👍🏻

✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️