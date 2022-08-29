29.08.2022
14:41
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Гороскоп

Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

Пусть неделя принесет Вам доходы, здоровье и чудеса! 💰🥰

Если что-то идёт не по плану, значит, Вселенная готовит Вам большой СЮРПРИЗ 🎁!))

Составим планы на неделю
с 2️⃣8️⃣ августа по 4️⃣ СЕНТЯБРЯ:

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️⃣9️⃣ АВГУСТА
💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!
*Турбулентность: Обезьяна 🙊

ВТОРНИК, 3️⃣0️⃣ АВГУСТА
⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия.
*Турбулентность: Петух 🐓

СРЕДА, 3️⃣1️⃣ АВГУСТА
🎉🤗День УСПЕХ — отличный день для презентаций и открытий.
*Турбулентность: Собака 🦮

ЧЕТВЕРГ, 3️⃣2️⃣, пардон, 1️⃣ СЕНТЯБРЯ
🍎 День СБОР УРОЖАЯ- отличный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁
*Турбулентность: Свинья 🐖

ПЯТНИЦА, 2️⃣ СЕНТЯБРЯ
☺️ДЕНЬ ОТКРЫТИЕ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊
*Турбулентность: Крыса 🐁

СУББОТА, 3️⃣ СЕНТЯБРЯ
🚫День ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.
*Турбулентность: Бык 🐂

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4️⃣ СЕНТЯБРЯ
🙌🏻ДЕНЬ УСТАНОВЛЕНИЯ — хорошо для долговременного эффекта! 🤗✨
*Турбулентность: Тигр 🐅

Отличной Вам недели!!!😍👍🏻

*Внимание: Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети

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