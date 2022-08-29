Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

Пусть неделя принесет Вам доходы, здоровье и чудеса! 💰🥰

Если что-то идёт не по плану, значит, Вселенная готовит Вам большой СЮРПРИЗ 🎁!))

Составим планы на неделю

с 2️⃣8️⃣ августа по 4️⃣ СЕНТЯБРЯ:

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️⃣9️⃣ АВГУСТА

💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!

*Турбулентность: Обезьяна 🙊

ВТОРНИК, 3️⃣0️⃣ АВГУСТА

⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Избегайте экстремальные мероприятия.

*Турбулентность: Петух 🐓

СРЕДА, 3️⃣1️⃣ АВГУСТА

🎉🤗День УСПЕХ — отличный день для презентаций и открытий.

*Турбулентность: Собака 🦮

ЧЕТВЕРГ, 3️⃣2️⃣, пардон, 1️⃣ СЕНТЯБРЯ

🍎 День СБОР УРОЖАЯ- отличный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁

*Турбулентность: Свинья 🐖

ПЯТНИЦА, 2️⃣ СЕНТЯБРЯ

☺️ДЕНЬ ОТКРЫТИЕ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊

*Турбулентность: Крыса 🐁

СУББОТА, 3️⃣ СЕНТЯБРЯ

🚫День ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.

*Турбулентность: Бык 🐂

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4️⃣ СЕНТЯБРЯ

🙌🏻ДЕНЬ УСТАНОВЛЕНИЯ — хорошо для долговременного эффекта! 🤗✨

*Турбулентность: Тигр 🐅

Отличной Вам недели!!!😍👍🏻

*Внимание: Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️