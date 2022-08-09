Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

Пусть неделя исполнит Ваше желание! 🥰🥳🎉

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8️⃣ АВГУСТА

🎊🎉ДЕНЬ СБОР УРОЖАЯ 🧺 🍇- 2- замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁

*Турбулентность: Свинья 🐖

ВТОРНИК, 9️⃣ АВГУСТА

☺️ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊

*Турбулентность: Крыса 🐁

СРЕДА, 🔟 АВГУСТА

😎ДЕНЬ ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.

*Турбулентность: Бык 🐂

ЧЕТВЕРГ, 1️⃣1️⃣ АВГУСТА

🙌🏻ДЕНЬ УСТАНОВЛЕНИЯ — хорошо для долговременного эффекта! 🤗✨

*Турбулентность: Тигр 🐅

ПЯТНИЦА, 1️⃣2️⃣ АВГУСТА

⚡️ДЕНЬ УСТРАНЕНИЕ- прекрасный день для генеральной уборки, начала диеты, удаления зуба или хирургического вмешательства.

*Турбулентность: Кролик 🐇

СУББОТА, 1️⃣3️⃣ АВГУСТА

🎊ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз. Любое действие!

*Турбулентность: Дракон 🐉

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1️⃣4️⃣ АВГУСТА

⚖️День БАЛАНС — день приводит к равновесию! 👍🏻

*Турбулентность: Змея 🐍

Отличной Вам недели!😍💖✨

✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️