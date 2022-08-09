09.08.2022
14:28
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Гороскоп

Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

Пусть неделя исполнит Ваше желание! 🥰🥳🎉

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8️⃣ АВГУСТА
🎊🎉ДЕНЬ СБОР УРОЖАЯ 🧺 🍇- 2- замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁
*Турбулентность: Свинья 🐖

ВТОРНИК, 9️⃣ АВГУСТА
☺️ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, запускать проекты, переезжать. 🎉🎊
*Турбулентность: Крыса 🐁

СРЕДА, 🔟 АВГУСТА
😎ДЕНЬ ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.
*Турбулентность: Бык 🐂

ЧЕТВЕРГ, 1️⃣1️⃣ АВГУСТА
🙌🏻ДЕНЬ УСТАНОВЛЕНИЯ — хорошо для долговременного эффекта! 🤗✨
*Турбулентность: Тигр 🐅

ПЯТНИЦА, 1️⃣2️⃣ АВГУСТА
⚡️ДЕНЬ УСТРАНЕНИЕ- прекрасный день для генеральной уборки, начала диеты, удаления зуба или хирургического вмешательства.
*Турбулентность: Кролик 🐇

СУББОТА, 1️⃣3️⃣ АВГУСТА
🎊ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз. Любое действие!
*Турбулентность: Дракон 🐉

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1️⃣4️⃣ АВГУСТА
⚖️День БАЛАНС — день приводит к равновесию! 👍🏻
*Турбулентность: Змея 🐍

Отличной Вам недели!😍💖✨

✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети

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