25.07.2022
14:18
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Гороскоп

Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

Составим планы на неделю‼️
С 2️⃣5️⃣ по 3️⃣1️⃣ ИЮЛЯ ✨✨✨

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️⃣5️⃣ ИЮЛЯ
🌈День УСПЕХ — отличный день! Прекрасен для многих дел.
*Турбулентность: Петух 🐓

ВТОРНИК, 2️⃣6️⃣ ИЮЛЯ
🍎 День СБОР УРОЖАЯ- отличный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁
*Турбулентность: Собака 🐕

СРЕДА, 2️⃣7️⃣ ИЮЛЯ
☀️День ОТКРЫТИЯ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, новые проекты, переезжать. 🎉🎊
*Турбулентность: Свинья 🐖

ЧЕТВЕРГ, 2️⃣8️⃣ ИЮЛЯ
❌День ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.
*Турбулентность: Крыса 🐁

ПЯТНИЦА, 2️⃣9️⃣ ИЮЛЯ
💫День УСТАНОВЛЕНИЯ — если ждёте большой и долговременный эффект от начала проекта, то лучше дня не придумать! 🤗✨
*Турбулентность: Бык 🐂

СУББОТА, 3️⃣0️⃣ ИЮЛЯ
⚡️День УСТРАНЕНИЯ — хорошо для генеральной уборки, начала диеты, удаления зуба или хирургического вмешательства.
*Турбулентность: Тигр 🐅

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3️⃣1️⃣ ИЮЛЯ
Отличной Вам недели!😍💖✨
🎊ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз. Любое действие!
*Турбулентность: Кролик 🐇

✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети

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