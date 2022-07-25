Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

Составим планы на неделю‼️

С 2️⃣5️⃣ по 3️⃣1️⃣ ИЮЛЯ ✨✨✨

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2️⃣5️⃣ ИЮЛЯ

🌈День УСПЕХ — отличный день! Прекрасен для многих дел.

*Турбулентность: Петух 🐓

ВТОРНИК, 2️⃣6️⃣ ИЮЛЯ

🍎 День СБОР УРОЖАЯ- отличный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁

*Турбулентность: Собака 🐕

СРЕДА, 2️⃣7️⃣ ИЮЛЯ

☀️День ОТКРЫТИЯ — хорошо начинать новые дела. Открывать магазины, новые проекты, переезжать. 🎉🎊

*Турбулентность: Свинья 🐖

ЧЕТВЕРГ, 2️⃣8️⃣ ИЮЛЯ

❌День ЗАКРЫТИЯ — время подводить итоги. Завершайте старые дела.

*Турбулентность: Крыса 🐁

ПЯТНИЦА, 2️⃣9️⃣ ИЮЛЯ

💫День УСТАНОВЛЕНИЯ — если ждёте большой и долговременный эффект от начала проекта, то лучше дня не придумать! 🤗✨

*Турбулентность: Бык 🐂

СУББОТА, 3️⃣0️⃣ ИЮЛЯ

⚡️День УСТРАНЕНИЯ — хорошо для генеральной уборки, начала диеты, удаления зуба или хирургического вмешательства.

*Турбулентность: Тигр 🐅

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3️⃣1️⃣ ИЮЛЯ

Отличной Вам недели!😍💖✨

🎊ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз. Любое действие!

*Турбулентность: Кролик 🐇

✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️