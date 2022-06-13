Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

Пусть неделя обязательно принесет хорошие новости! 😍💰🎁

Совет недели: оторвитесь на шопинге🛍, как следует!

✅СОСТАВИМ ПЛАНЫ НА НЕДЕЛЮ

с 1️⃣3️⃣ до 1️⃣9️⃣ ИЮНЯ:

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1️⃣3️⃣ ИЮНЯ

⚖️День БАЛАНС — все приходит к равновесию!

*Турбулентность: Кролик 🐇

ВТОРНИК, 1️⃣4️⃣ ИЮНЯ

💖День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте длительный эффект;

*Турбулентность: Дракон 🐉

СРЕДА, 1️⃣5️⃣ ИЮНЯ

🤗День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для новых проектов. Нейтральный день.

*Турбулентность: Змея 🐍

ЧЕТВЕРГ, 1️⃣6️⃣ ИЮНЯ

💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!

*Турбулентность: Лошадь 🐎

ПЯТНИЦА, 1️⃣7️⃣ ИЮНЯ

⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Не планируйте экстремальные мероприятия.

*Турбулентность: Коза 🐐

СУББОТА, 1️⃣8️⃣ ИЮНЯ

🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий.

*Турбулентность: Обезьяна 🐒

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1️⃣9️⃣ ИЮНЯ

🎊🎉День СБОР УРОЖАЯ- замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁

*Турбулентность: Петух 🐓

Отличной Вам недели!!!😍👍🏻

*Внимание: Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️