Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨
Пусть неделя обязательно принесет хорошие новости! 😍💰🎁
Совет недели: оторвитесь на шопинге🛍, как следует!
✅СОСТАВИМ ПЛАНЫ НА НЕДЕЛЮ
с 1️⃣3️⃣ до 1️⃣9️⃣ ИЮНЯ:
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1️⃣3️⃣ ИЮНЯ
⚖️День БАЛАНС — все приходит к равновесию!
*Турбулентность: Кролик 🐇
ВТОРНИК, 1️⃣4️⃣ ИЮНЯ
💖День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте длительный эффект;
*Турбулентность: Дракон 🐉
СРЕДА, 1️⃣5️⃣ ИЮНЯ
🤗День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для новых проектов. Нейтральный день.
*Турбулентность: Змея 🐍
ЧЕТВЕРГ, 1️⃣6️⃣ ИЮНЯ
💥День РАЗРУШЕНИЕ — не планируйте важные дела и поездки!
*Турбулентность: Лошадь 🐎
ПЯТНИЦА, 1️⃣7️⃣ ИЮНЯ
⚡️День ОПАСНОСТЬ — будьте аккуратнее на дорогах! Не планируйте экстремальные мероприятия.
*Турбулентность: Коза 🐐
СУББОТА, 1️⃣8️⃣ ИЮНЯ
🎉🤗День УСПЕХА — отличный день для презентаций и открытий.
*Турбулентность: Обезьяна 🐒
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1️⃣9️⃣ ИЮНЯ
🎊🎉День СБОР УРОЖАЯ- замечательный день для получения прибыли, награды, премии, сбора долгов и подарков!💖🎁
*Турбулентность: Петух 🐓
Отличной Вам недели!!!😍👍🏻
*Внимание: Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️
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