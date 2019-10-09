Состав сборной Якутии на турнир Дмитрия Коркина

Четыре международника, 10 мастеров спорта РФ и 52 кандидата в мастера.

На XII Международный турнир Гран-при «Дмитрий Коркин» в составе сборной команды Республики Саха (Якутия) будут заявлены 66 спортсменов в восьми весовых категориях из десяти. Об этом «Спорту Якутии» сообщили в Центре спортивной подготовки сборных команд республики.

Наибольшее представительство борцов будет заявлено в весовой категории до 57 кг, где на ковер выйдет 21 воспитанник якутской школы борьбы, среди них два мастера спорта международного класса – Арыйаан Тютрин и Георгий Окороков.

18 спортсменов будут представлены в весовой категории до 61 кг. Основные надежды якутских болельщиков связаны с именами Эдуарда Григорьева, Семена Владимирова, Петра Павлова, но и на остальных тоже возлагается ответственность за результат.

В весовой категории до 65 кг, которая станет одной из самых конкурентных на турнире, в составе сборной республики будут бороться 12 борцов, в числе которых и капитан команды Виктор Рассадин.

В весовой категории до 70 кг честь якутской школы борьбы будут защищать пятеро спортсменов, до 74 и 79 кг – по три борца. В весе до 92 кг единственный представитель Ньургун Сергин, а в самой тяжелой весовой категории мы увидим выступление двух молодых борцов – Никиты Хабарова и Эдуарда Максимова.

В составе сборной Якутии четыре мастера спорта международного класса, 10 мастеров спорта России и 52 КМС. Примечательно, что в команде много дебютантов международного турнира – 24 борца в возрасте 18-19 лет.

Также следует отметить, помимо этих борцов, на домашнем турнире выступят и якутские легионеры в составе своих национальных команд: Андрей Бекренев, Ньургун Скрябин (оба Белоруссия), Егор Дмитриев (Филиппины). А в составе команды Московской области в турнире примет участие и бронзовый призер чемпионата России Михаил Иванов.

Заявка сборной РС(Я) на участие в турнире «Дмитрий Коркин-2019»

До 57 кг: Тютрин Арыйан, Постников Федор, Копылов Петр, Окороков Георгий, Яковлев Быйаман, Константинов Петр, Васильев Михаил, Иванов Уйгулан, Копылов Алексей, Федотов Дьулус, Седалищев Дьулус, Одинаев Зафарбек, Белолюбский Айаал, Авелов Александр, Вензель Егор, Иванов Александр, Ефремов Родион, Илларионов Дмитрий, Григорьев Харысхал, Потапов Егор, Семенов Александр

До 61 кг: Григорьев Эдуард, Владимиров Семен, Павлов Петр, Эспек Виталий, Капрынов Константин, Павлов Яков, Аксенов Дмитрий, Антонов Айхаан, Винокуров Айсен, Захаров Айтал, Кривошапкин Владислав, Кычкин Георгий, Тотонов Дьулусхан, Хурасев Антон, Яковлев Василий, Бочкарев Илья, Сивцев Юрий, Максимов Сергей

До 65 кг: Рассадин Виктор, Потапов Айсен, Захаров Егор, Булатов Дьулустаан, Иванов Николай, Герасимов Егор, Кириллин Петр, Иванов Ньургустаан, Владимиров Вальтер, Гоголев Петр, Данилов Алексей, Макаров Никита

До 70 кг: Ефремов Иван, Самсонов Револий, Барашков Иван, Николаев Тимур, Протодьяконов Юрий, Брощев Ньургустаан

До 74 кг: Устинов Герман, Данилов Владимир, Софронов Никита

До 79 кг: Копырин Айсен, Ефимов Алексей, Спиридонов Василий

До 92 кг: Сергин Ньургун

До 125 кг: Хабаров Никита, Максимов Эдуард