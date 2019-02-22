«Сосновый бор» приглашает школьников на «Каникулы пяти Королевств» 

Единственный в республике круглогодичный Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» ждет на весенние каникулы школьников с 5 по 11 классы в увлекательное путешествие в мир Средневековья под названием «Каникулы пяти Королевств».

Весенняя программа пройдет с 26 по 30 марта 2019 года и будет состоять из творческих занятий, интеллектуальных квест-игр, сhallenge – мероприятий, игр на свежем воздухе, оздоровительных мероприятий и сбалансированного пятиразового питания.

Детский отдых «Каникулы пяти Королевств» в течение 5 дней позволит погрузиться в мир событий и встреч с чудом в средневековом стиле в отличной компании ровесников с идейными педагогами, получить новые знания, приобрести новых друзей, навыки и жизненный опыт, и, конечно, не обойдется без ежедневных веселых музыкальных мероприятий от вожатского отряда «Душа Севера».

Подробности по телефону: +7(924)868-70-11.