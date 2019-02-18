«Сосновый бор» на Международной конференции народов Арктики

Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» является базовой площадкой Ассоциированных школ ЮНЕСКО и сотрудничает с экспериментальной школа-интернат «Арктика» вот уже несколько лет, проводя на базе Центра образовательные и спортивные мероприятия.

Начиная с 2012 года, на профильной смене «Дети Арктики» учащиеся изучают 5 языков коренных малочисленных народов Севера. Так, на базе Центра проводились ежегодные республиканские соревнования народов Севера «Игры детей Арктики», проходил «Слет юных полярников», куда съезжались дети с пяти арктических районов республики, традиционным стало проведение НПК «Северное сияние». Целью данной конференции является привлечение молодежи к научной деятельности в области этнолингвистики, изучению языков, литературы и аутентичной культуры КМНС, обсуждение и поиск решений актуальных проблем сохранения и развития родных языков и культур в условиях глобализации, выявление успешных проектов билингвального и этнокультурного образования, способствующих сохранению в современном обществе национальных языков и культур. Конференция будет проводиться по следующим секциям» «Языки КМНС и Арктики», «Фольклор КМНС и Арктики», «Литература народов Севера» и «Арктическое регионоведение». Смена «Дети Арктики» будет проведена с 26 февраля по 7 марта, приедут 150 детей с арктических районов и районов компактного проживания КМНС, в том числе 20 учащихся из школы «Арктика».

15 февраля Центр «Сосновый бор» принял участие в Международной научно-практической конференции «Развитие этнокультурного образования коренных народов Арктики: традиции и инновации» в рамках 20-летнего юбилея экспериментальной школы-интернат «Арктика» в г. Нерюнгри. В ходе конференции были обсуждены модели и содержание образования в регионах Арктики, этнокультурные и этноязыковые аспекты реализации ФГОС, инновации и традиции в практике работы школ Арктики и современные образовательные технологии и развитие прикладного искусства.

Поздравляем школу-интернат «Арктика» с юбилеем и желаем, чтобы прекрасные традиции, заложенные 20 лет назад, сохранялись и приумножались, служили надежным базисом развития образовательного пространства республики, страны, мира!