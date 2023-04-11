Соседский пес искусал мальчика, а хозяйка…

По информации Департамента ветеринарии г. Якутска сегодня утром, 11 апреля, в Строительном округе собака покусала 14-летнего ребенка. Мальчик выходил из дома, чтобы выбросить мусор. В этот момент на него набросилась собака, разорвала ребенку брюки и укусила за ногу. Получив информацию, бригада по отлову безнадзорных животных сразу выехала на отлов. Как выяснилось, собака оказалась соседкой. Департамент ветеринарии г. Якутска выехал по указанному адресу, но хозяйка собаки их в дом не пустила. Информация была доведена до участкового Строительного округа.

Напомним, что корреспондент «Эхо столицы» выезжал ранее вместе с бригадой по отлову безнадзорных животных в Строительный округ 28 марта. Вместе с ними выезжал и специалист Строительного округа. Именно тогда агрессивно настроенные прохожие не дали возможности бригаде отловить безнадзорных собак, причем оскорбляли и угрожали специалисту округа «веревку на шею закинуть».

Мать пострадавшего ребенка написала заявление в полицию.

За прошлую неделю составлено 9 протоколов по самовыгулу домашних животных. Не смотря на постоянные предупреждения и информационные материалы в СМИ и на площадках ОА г. Якутска в социальных сетях, горожане продолжают выпускать своих питомцев на улицу без присмотра, сообщает тгк @exostolicy