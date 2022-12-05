05.12.2022
14:55
769
Происшествия
Сосед залил фекалиями весь дом😱
В соцсетях опубликовали видео, в котором житель Якутска, проживающий в деревянном двухэтажном доме, жалуется на септик соседей сверху.
Он залил фекалиями весь дом. Это происходит на Федора Попова 7. Все из-за переполненного септика и замерзших труб. Сколько бы не пытались жильцы договориться, чтобы привести в порядок систему канализации — а воз и ныне там. «Придется жаловаться, невозможно уже терпеть. Вся эта нечисть заходит к нам под дом. Дышать нечем», — возмущается автор видео.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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