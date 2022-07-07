Из-за погоды соревнования по вольной борьбе перенесли в другое место

Соревнования по вольной борьбе из-за погодных условий перенесли в село Мындааба из стадиона «Майаҕатта Бэрт Хара». Таким образом, полуфинальные сражения пройдут в 21.00 ч., сообщает тгк #спортякутии Трансляция состоится на телеканале НВК Саха, вконтакте НВК Саха и радио Тэтим в 21.00 по якутскому времени, сообщает тгк @yk24ru На Борогонцы опять обрушилась буря. Соревнования остановлены

Фото: тгк спортякутии Источник: тгк спортякутии

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