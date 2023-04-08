Соревнований отцов и сыновей «Аҕа күрэҕэ – 2023»: победители получили ценные призы

Сегодня завершились ХХIII республиканские соревнования отцов и сыновей «Аҕа күрэҕэ-2023». В соревнованиях, длившихся два дня в селе Туора Кюель Таттинского улуса, приняли участие 18 отобранных команд из 16 муниципальных районов.

В напряженной борьбе победу по этапам одержали:

В прорубании проруби лучший результат показала команда Чурапчинского района — Яков Кривошапкин с сыном Михаилом. На второе место вышли Николай и сын Аркадий Федоровы из Амгинского района. Третье место взяли Вячеслав и сын Ярослав Окороковы из Мегино-Кангаласского района.

В этапе «Чай на костре» первой вода вскипела у Дмитрия и Дьулусхана Ивановых из Вилюйского района. Второй стала Чурапчинская команда — Яков и Михаил Кривошапкины. Третьей стала команда Николая и Аркадия Федоровых из Амгинского района.

С распилкой бревен быстрее всех управилась команда из Хангаласского района — Алексей Осипов с сыном Григорием. Второй закончила первая команда Таттинского района — Юрий и Владимир Осиповы. Третьими подоспели Николай и Аркадий Фёдоровы из Амгинского района.

В оттеске бревен самой быстрой и слаженной оказалась команда Николая и Аркадия Федоровых из Амгинского района. Вторыми бревно очистили Иннокентий и Кирилл Габышевы из Усть-Алданского района. На третье место вышла первая команда г. Якутска — Александр и Арсений Винокуровы.

Соревнования второго дня начались с этапа с лыжного забега – новый вид соревнований, добавленный в этом году. Отцы и затем сыновья по отцовским следам пробежали по сугробу дистанцию 270 метров на охотничьих лыжах с четырьмя килограммами веса за спиной. На данном этапе быстрее всех к финишу пришла команда Александра и Арсения Винокуровых из г. Якутска. Второй дистанцию преодолела Намская команда – Дмитрий и Артур Семеновы. Третьими стали Вячеслав и Ярослав Окороковы из Мегино-Кангаласского района.

После лыжного забега команды приступили к заготовке дров. Командам было дано задание расколоть 20 распиленных чурок и сложить их штабелями. Быстрее всех с работой справились отец и сын Кривошапкины из Чурапчинского района. Вторыми закончили Алексей и Григорий Осиповы из Хангаласского района. Третьими поленья сложили у Дмитрия и Дьулусхана Ивановых из Вилюйского района.

«Взбирание на столб» — этап, который демонстрирует молодецкую удаль, физическую силу и ловкость, является самым зрелищным. Самой быстрой оказалась команда Андрея и Артура Сивцевых из Якутска. Вторыми по быстроте стали Вячеслав и Ярослав Окороковы из Мегино-Кангаласского района. Третье место взяли Александр и Арсений Винокуровы из Якутска.

По итогам всех этапов соревнований третье место в общем зачете заняла семья Кривошапкиных – Якова и Михаила из Чурапчинского района и получила премию главы РС(Я) А.С. Николаева в размере 100 тысяч рублей.

Второе место завоевали Николай и Аркадий Федоровы из Амгинского района и награждены премией главы РС(Я) А.С. Николаева в размере 150 тысяч рублей.

Абсолютным чемпионом ХХIII республиканских соревнований отцов и сыновей «Аҕа

күрэҕэ-2023» стала семья Окороковых из Мегино-Кангаласского района.

Заместитель министра труда и социального развития республики Афанасий

Постников вручил Окороковым главный приз – премию главы РС(Я) А.С. Николаева

в размере 300 тысяч рублей.

Все участники получили дипломы и сертификаты, а также ценные призы. Кроме спортивного азарта, адреналина и ярких эмоций, отцы с сыновьями испытали радость совместного взаимодействия, поддержки и гордости друг за друга: отец радовался успехам сына, сын гордился силой и спортивной хваткой отца.

По итогу соревнований этого года за лучшее проведение на муниципальном этапе победил г. Якутск. Они награждены специальным призом Министерства труда и социального развития Якутии – денежным сертификатом в размере 100 тысяч рублей. И со следующего года с целью расширения географии и увеличения масштабности соревнований «Аҕа күрэҕэ» будут проходит в столице республики.