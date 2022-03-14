С 14 по 25 марта и с 17 по 28 октября 2022 года пройдет Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно значимой информации.

Если Вы готовы противодействовать незаконному обороту наркотиков, их немедицинскому потреблению в нашей Республике, Вы можете обратиться со своими вопросами, информацией по следующим телефонам доверия:

42-22-22 (телефон доверия); 42-48-58, 42-17-16 (дежурная часть) – МВД по РС (Я);

39-43-00, 44-32-29, 44-32-49 (дежурная часть) – СВЛУ МВД России на транспорте;

8-968-154-17-77, 24-17-77 (круглосуточно) – Якутский республиканский наркологический диспансер;

8-800-100-35-50 – Всероссийский телефон доверия для молодежи (круглосуточный);

40-80-72 – Окружная администрация «город Якутск»;

32-17-65 – Управление студенческим развитием СВФУ им. М.К. Аммосова;

49-67-81 (с 09:00-17:00 ч. (пн.-чт.) и с 09:00-16:00 ч. (пт.) – Психологическая служба Центра практической психологии СВФУ им. М.К. Аммосова;

8-924-564-73-99, 25-03-05 (с 09:00-18:00 ч.) – Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения Министерства образования и науки РС (Я).

Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции – возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких. Любая информация будет проверена. Ни одно обращение не останется без внимания.