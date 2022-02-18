Сообщаем о кончине Инны Чусовской

С глубоким прискорбием извещаем о кончине на 73 году жизни после тяжёлой непродолжительной болезни нашей любимой мамы и бабушки Чусовской Инны Владимировны. О гражданской панихиде узнавать по тел: 8-914-231-75-38, 8-931-954-85-98

Источник: Родные

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