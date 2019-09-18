Сомнительные показания жертвы

В мае 2019 года Вилюйским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя города Вилюйска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В судебном заседании потерпевший, являющийся родственником подсудимого, желая помочь ему избежать уголовной ответственности, дал показания о том, что ножевое ранение нанес сам себе, изменив тем самым свои показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Суд при вынесении обвинительного приговора критически отнесся к показаниям потерпевшего, расценив их как попытку помочь подсудимому избежать уголовной ответственности за содеянное ввиду родственных отношений.

Приговор обжалован осужденным в Верховный суд Республики Саха (Якутия). По результатам рассмотрения уголовного дела апелляционной инстанцией приговор Вилюйского районного суда оставлен без изменения.

Материалы в отношении потерпевшего, давшего в суде заведомо ложные показания, прокуратурой Вилюйского района направлены в Следственное отделение ОМВД РФ по Вилюйскому району для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.307 УК РФ – заведомо ложные показания потерпевшего в суде.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.