Соляные комнаты с кемпендяйской солью в детсадах Якутии

В четырех детских учреждениях Сунтарского улуса оборудованы соляные комнаты с использованием натуральной местной соли. Воспитанники детских садов регулярно проходят оздоровительные сеансы, имеют возможность дышать лечебным воздухом, альтернативным морскому. Проект стартовал в ноябре 2021 года.

Вопрос распространения положительного опыта Сунтарского улуса с использованием соляных комнат рассмотрен сегодня на совещании у вице-премьера Якутии Михаила Никифорова.

Зампред отметил особую актуальность использования соляных комнат для оздоровления дыхательных путей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

«Необходимо распространить опыт Сунтарского улуса в других муниципальных образованиях. Мы имеем возможность предоставлять нашим детям альтернативу морскому отдыху в любое время года без дорогостоящего выезда за пределы республики. Соляные комнаты получают положительные отзывы детей и родителей. Проект не сложен для реализации, а польза для здоровья очевидна», — отметил Михаил Викторович.

Куратором проекта выступает вице-премьер Михаил Никифоров, руководителем проекта является Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я).

Проект реализуется Министерством образования и науки РС(Я) совместно с муниципальным образованием «Сунтарский улус» и ООО «Кемпендяйская солевая компания».

Помимо детских учреждений Сунтарского улуса, соляная комната устанавливается в детском саде «Алмазик» в Вилюйске. В планах – реализация шести комнат в Оленекском и Анабарском улусах.

Важно, что в соляных комнатах используется местное натуральное сырье – кемпендяйская соль, которая добывается в Сунтарском улусе.

Стоимость установки соляной комнаты – 800-1200 тысяч рублей, цена зависит от отдаленности района. Источниками финансирования помимо муниципальных бюджетов, могут быть гранты.

Михаил Никифоров обратил особое внимание на необходимость усиления межведомственной работы для успешного распространения данного проекта по республике. «Хотелось бы, чтобы посещение соляных комнат было доступно для большего числа якутян, притом не только для детей, но и для взрослого населения», — отметил вице-премьер.