Солодов снова в Якутии

Сегодня в Якутию приехал губернатор Камчатки Владимир Солодов. Глава Якутии очень рад приезду друга, о чем поведал на своей странице в Инстаграм. В комментариях к посту Ил Дархана приветствуют гостя, спрашивают привез ли рыбу, делятся ассоциациями со словом «Камчатка», спрашивают о цели визита.

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