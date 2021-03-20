20.03.2021
19:48
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Светская хроника
Солодов снова в Якутии
Сегодня в Якутию приехал губернатор Камчатки Владимир Солодов. Глава Якутии очень рад приезду друга, о чем поведал на своей странице в Инстаграм. В комментариях к посту Ил Дархана приветствуют гостя, спрашивают привез ли рыбу, делятся ассоциациями со словом «Камчатка», спрашивают о цели визита.
Фото: https://www.instagram.com/p/CMorAefJfmn/
Источник: https://www.instagram.com/p/CMorAefJfmn/
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