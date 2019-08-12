Солодов оценил работу Экспертной группы по защите прав участников долевого строительства

Актив НКО Квадрат и руководитель Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Елена Голомарева приняли участие в совещании у Председателя Правительства РС(Я) Владимира Солодова по рассмотрению проблемных вопросов граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Напомним, при непосредственном участии секретаря ЯРО Партии «Единая Россия» Сахамина Афанасьева создана межфракционная рабочая группа по защите прав участников долевого строительства, куда вошли представители всех фракций парламента, актив НКО Квадрат и Союза дольщиков, пайщиков, вкладчиков.

По результатам совещания в правительстве будет оказана поддержка НКО Квадрат в части финансирования и юридического сопровождения кризисного центра.

«Владимир Солодов подчеркнул, что в работе с проблемой обманутых дольщиков весьма ощутима роль общественности. По мнению председателя правительства благодаря организациям, в которых состоят люди, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, работа в данном направлении заметно продвинулась вперед.

Несмотря на все сложности межфракционная рабочая и экспертная группы сработали с оптимальным эффектом. Все, что нам удалось достичь, выполнено при активном участии НКО Квадрат и лидеров инициативных групп. Необходимы дальнейшие совместные усилия органов власти, местного самоуправления, бизнеса и общественных объединений. Приоритетами работы приемной были и остаются социальное благополучие людей, экономическая и общественно-политическая стабильность в обществе», — сказала руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева Елена Голомарева.