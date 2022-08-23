Сольник Полины Гагариной: Танцевали и пели все! (фоторепортаж)

Долгожданный концерт российской поп-певицы, победительницы проекта «Фабрика звезд», композитора и актрисы Полины Гагариной в Якутске прошел в воскресенье, 21 августа на стадионе «Туймаада». Она «взорвала» весь стадион.



Певица исполнила все свои хиты: «Обезоружена», «Драмы больше нет», «Колыбельная», «Спектакль окончен», «Кукушка» и др. Поклонники подпевали каждому хиту певицы.

Это был не просто концерт, а настоящее шоу. Гагарина покорила фанатов живым исполнением и при этом зажигала и много общалась со зрителями. Призвала публику не забывать о своих самых смелых мечтах, напомнила, что каждый играет в жизни разные роли…

Двухчасовой концерт прошел в невероятно драйвовой атмосфере. Поклонники включили на своих телефонах фонарики и подпевали ей. После каждой песни фанаты одаривали любимую певицу бурными аплодисментами. Якутские поклонники оценили шоу любимой певицы.