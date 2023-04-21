Солнечные объекты Сахаэнерго в весенний период активно вырабатывают электроэнергию

Солнечные электростанции (СЭС) АО «Сахаэнерго» (дочернее общество «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) в период максимальной солнечной активности полностью обеспечивают потребителей Севера и Арктики электроэнергией в светлое время суток.

На сегодняшний день в составе энергокомпании числится 27 СЭС, установленная мощность которых составляет 4939,06 кВт. Они обеспечивают электроснабжением жителей Алданского, Оленекского, Оймяконского, Кобяйского, Момского, Олекминского, Вилюйского, Верхоянского, Эвено-Бытантайского, Жиганского, Абыйского улусов. Их автоматика позволяет вырабатывать электроэнергию даже в пасмурную погоду благодаря солнечным панелям, а в летнее время СЭС берут на себя основную нагрузку по обеспечению потребителей качественной и надежной электроэнергией. Благодаря такому техническому решению снижается потребление дизельного топлива и моторного масла, которые доставляются до отдаленных северных и арктических сел Якутии по сложной транспортной схеме.

Как рассказал генеральный директор энергокомпании Гаврил Алексеев, Якутия по праву считается экспериментальным регионом в области внедрения возобновляемых источников энергии не только из-за сложных климатических условий и протяженных расстояний, но и из-за небольшой численности населения. Подключение потребителей к действующим крупным объектам генерации не является возможным, дизельная энергетика требует большого расхода топлива, доставка которого затруднена транспортной схемой и отсутствием круглогодичных дорог. В связи с этим энергетики вынуждены искать альтернативные источники генерации.

Свою первую солнечную электростанцию энергетики Сахаэнерго построили еще в 2011 году в поселке Батамай Кобяйского улуса. Благодаря материнской кампании РусГидро в рамках энергосервисных контрактов в Якутии за последние 2 года были введены в работу 6 гибридных энергокомплексов, в ближайшие годы на территории Севера и Арктики будет реализовано еще 67 новых современных объектов.

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«В этом году за счет действующих 6 автономных гибридных энергкомплексов в Момском и Верхоянском улусах мы планируем сэкономить порядка 1 309 тонн топлива. А за весь период эксплуатации возобновляемых источников электрической энергии наша энергокомпания сэкономила 3 667 тонн», — отметил Гаврил Алексеев.

Это не все проекты Сахаэнерго в области «зеленой» энергетики. Так, на территории республики в 2019 году введены в работу уникальные ветроэлектрические установки, разработанные специально для арктического поселка Тикси, общей установленной мощностью 900 кВт. Такие энергообъекты способны справляться со своей задачей по обеспечению потребителей электроснабжением даже при температуре наружного воздуха -40 ºC и при порывах ветра до 25 м/сек.