Солнечные электростанции снабжают энергией отдаленные села Якутии

Актив молодежи энергетиков совершил экскурсию на солнечные электростанции АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) в селах Улуу и Верхняя Амга.

В поездку, организованную Молодежным советом Сахаэнерго, отправились также представители нового поколения энергетиков из ЯТЭЦ, ЯГРЭС и исполнительной дирекции. Они проехали более 250 км до живописного берега реки, где расположился первый объект – электростанция деревни Улуу в Алданском районе. Мастер Эдуард Матвеев провел экскурсию и рассказал об устройстве объекта. Вторым пунктом назначения была солнечная электростанция села Верхняя Амга.

«Всегда интересно узнавать что-то новое и интересное, тем более, что сфера энергетики обширна. Аккуратные ухоженные станции и приветливый персонал производят приятное впечатление. Тишина в цехе солнечной станции разительно контрастирует с привычным шумом дизельных станций. Наши коллеги посвятили в нюансы малой энергетики, ответили на все вопросы. В поездку подобралась хорошая компания молодых энергетиков, активных к профессиональной и общественной деятельности, в пути мы провели интерактивную игру. Из-за рабочей нагрузки не все желающие смогли поехать, но мы планируем и другие экскурсии», — делятся инженер Акулина Мухамбетова из управления энергосбытовой работы и Сардана Мыреева из группы по социальным вопросам.

Мастер по электротехническим работам ЯТЭЦ Николай Андреев с большим интересом отправился в эту поездку: «Давно было желание познакомиться с работой солнечных панелей и энергоустановок, аккумулирования энергии. Мне интересна тема энергоэффективности, в данном случае — использования солнечной энергии. Эту технологию можно широко внедрять и тем самым экономить газ и дизельное топливо. Экскурсия позволила сравнить энергоснабжение крупных населенных пунктов и маленьких деревень».

Инженер по высоковольтным испытаниям ЯГРЭС-2 Тимур Бельчусов: «Люблю заводить новые знакомства, общаться с интересными активными людьми. Также узнал новую информацию технического характера о солнечной энергетике. Несколько лет назад я принимал участие в монтаже оборудования первой солнечной станции в Тойон-Ары, и в этой поездке увидел развитие солнечной генерации якутской энергетики в деле. Хотелось бы отметить, что у персонала СЭС Верхняя Амга не только комфортные условия труда, сотрудники планируют своими силами построить теплицу, которая будет отапливаться удельным теплом станции. Это значит, что работа приносит им удовольствие и стимулирует к развитию».

Дмитрий Попов работает электромонтером энергоучастка Производственного центра Сахаэнерго, к которому относятся станции, и совместил участие в мероприятии с инспекцией энергообъектов: «На меня возложена ответственность по пожарной части, поэтому одновременно произвел проверку оборудования. С удовольствием посетил бы и другие объекты нашей энергосистемы. Такие мероприятия несут развивающий и познавательный характер, позволяют осознавать себя частью большого коллектива энергетиков республики, личную причастность к большому полезному делу».