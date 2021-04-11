Солнечные акции от «Камелька»

А в воскресенье всегда солнечная погода! Недаром англичане называли этот день Sunday — «солнечный день». Камелек поможет сделать любой день солнечным, светлым и теплым! Приходите к нам в любое время и выбирайте товары для души! Тем более можно отлично сэкономить!



Вы же помните про наши акции?

— 20% за репост при покупке в ТРК «Туймаада» и ТЦ «Айсберг»

— Именинникам скидка всю неделю при предъявлении паспорта 10% (три дня до и три дня после)

— И,конечно, дорогим нашим пенсионерам и многодетным семьям постоянная скидка 10% на любой товар!



Не забываем про нашу доставку! Можно и вовсе не выходить из дома и воспользоваться курьерской доставкой Индрайвер!

1. Выбираем товар на странице Инстаргам

2. Оплачиваем

3. Заказываем курьерскую доставку до двери InDriver — готово!

Если есть сложности с доставкой,сообщите нам и мы сами позаботимся о заказе — все для вашего удобства!



Мы любим дарить подарки! Весь апрель за покупку от 1000 рублей — ДЕНЕЖНОЕ ДЕРЕВО, укрепляющее финансовое благополучие семьи!

