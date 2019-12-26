Солнечное затмение 26 декабря: что нельзя делать

Сайт znaj.ua сообщает: Совсем скоро произойдет так называемое «Солнечное затмение».

В 2019 году это случится в четверг, 26 декабря. Астрофизики и астрологи называют этот день самым значительным событием месяца. И не зря, ведь оно будет самым сильным за последние 250 лет. Так, кольцевое солнечное затмение в декабре 2019 произойдет в Козероге.

Об этом стало известно благодаря сообщению международного союза астрономов.

Специалисты заявляют, что затмение Солнца открывает коридор затмений — закрытия которого придется ждать до середины января: лунное затмение в Раке 10 января 2020 завершит коридор затмений. Особо внимательными стоит быть четырем знакам Зодиака – это Рак, Козерог, Весы и Овен.

В солнечное затмение 26 декабря 2019 – что нельзя делать:

— выяснять отношения с близкими – любых конфликтов лучше избегать;

— заключать важные сделки – стоит дождаться закрытия коридора затмений;

— игнорировать семью и близких – именно на семейных отношениях стоит сосредоточить свои усилия, эта сфера в особой опасности в эти дни;

— проявлять чрезвычайную физическую активность – силы лучше поберечь, их можно не рассчитать, а то и надорваться;

— избегать любого насилия – от словесного до физического и психологического.

Солнечное затмение 26 декабря 2019 – что делать:

Чтобы минимизировать негатив солнечного затмения астрологи, и эзотерики советуют сделать эмоциональный сброс – и лучше все важные процессы в этот период делать максимально материальными. К примеру, сброс негатива провести через написания проблем на бумаге – которую затем можно сжечь.

А в противовес проблемам – загадать желание в солнечное затмение 26 декабря 2019. И также максимально его визуализировать: как минимум, четко представить загаданное в голове. Но лучше – детально описать или даже сделать фотоколлаж желаемого.