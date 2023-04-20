Кармическое затмение 20 апреля: что ждет знаки Зодиака?

На период с 20 апреля по 5 мая приходится коридор затмений. Сегодня он открылся редким гибридным солнечным затмением, а 5 мая завершится лунным затмением. Эти астрологические события могут вызывать разные реакции и эмоции у людей, и важно быть осведомленным об их воздействии.

Гибридное солнечное затмение – это редкое явление, во время которого тип затмения на разных участках меняется с кольцеобразного на полное и обратно. Гибридные солнечные затмения происходят примерно раз в десятилетие. В 21 веке гибридные солнечные затмения составляют всего 3,1% (7 из 224) от всех солнечных затмений.

В этот день оба ночных светила окажутся в Знаке Тельца. День сначала может показаться обычным, но первое впечатление почти всегда обманчиво. Луна очень сильно влияет на состояние людей, ровно, как и Солнце, но 20 апреля это влияние перебьет любое другое. Аура этого дня может быть крайне опасной. Отметим, что сами по себе оба затмения ничего плохого не предвещают, а вот в промежутке возможно множество загадочных и странных событий.

Как сегодняшнее солнечное затмение отразится на представителях каждого знака зодиака. Гороскоп актуален за 2–3 дня до самого затмения, а также в течение 2–3 дней после него, сообщает 76.ru

ОВЕН

Затмение происходит именно в вашем знаке, кроме того, там же скапливается парад планет. Поэтому будет много смешанной энергии внутри, вас может просто «колбасить» от этого. 22 апреля будет чуть легче. Берегите себя, свое физическое и эмоциональное здоровье. Будьте внимательны ко всему происходящему. Отслеживайте свои мысли, уходите осознанно от негатива. Не совершайте ничего важного в эти дни. Берегите голову.

ТЕЛЕЦ

Предстоящие дни также будут для вас непростыми. Берегите свое физическое и ментальное здоровье. Откажитесь от любых вложений и трат денег. Неблагоприятны поездки и путешествия. Сосредоточьтесь на своем духовном Я. Медитируйте, занимайтесь благотворительностью.

БЛИЗНЕЦЫ

Переосмысляйте свои цели и желания. Если они не осуществляются, значит вы что-то делаете не так. Не вкладывайте свои деньги никуда в эти дни. Проявляйте терпимость по отношению к друзьям. Берегите ноги.

РАК

Затмение проходит по сфере вашей карьеры. Будьте сдержанными с начальством и коллегами. Не провоцируйте людей на конфликты. Не лучший период для начала новой деятельности. Берегите колени и ноги в целом.

ЛЕВ

В этот период удача может от вас отвернуться. Не рискуйте, не начинайте ничего нового. Неблагоприятны путешествия. Поддерживайте хорошие отношения с отцом, учителями, наставниками. Берегите ноги.

ДЕВА

Сложное затмение, которое будет поднимать различные кармические ситуации, если у вас было много «нарушений». Возможны проблемы с наследством, деньгами от партнеров. Будьте осторожными за рулем. Берегите репродуктивную систему, могут проявиться хронические заболевания. При этом у вас могут открыться мистические способности.

ВЕСЫ

Затмевается сфера ваших личных отношений, сексуальной жизни. Будьте терпимее к своей второй половине. Берегите мочеполовую систему, позвоночник. Неблагоприятны поездки и путешествия. Если начать новые отношения в этот период, они будут кармическими.

СКОРПИОН

В этот период возможно обострение заболеваний, берегите себя, свою нервную систему, желудок. Не берите и не давайте деньги в долг. Рассчитайтесь со своими долгами. Старайтесь не перерабатывать в эти дни, запишитесь на массаж.

СТРЕЛЕЦ

Затмевается сектор, который отвечает за ваших детей. Эта тема может вас беспокоить. Неблагоприятно зачатие. Любовные отношения, которые вы начнете в этот период, будут кармическими. Не начинайте обучения, не вкладывайте никуда свои деньги. Откажитесь от различных интоксикаций. Берегите печень, селезенку, желудок.

КОЗЕРОГ

Вас могут беспокоить вопросы, связанные с семьей, недвижимостью. Отложите любые приобретения на май. Налаживайте отношения с мамой, следите за ее здоровьем. Берегите сердце, легкие. Пришло время поработать над своим ментальным здоровьем.

ВОДОЛЕЙ

В эти дни вы можете чувствовать, что бессильны во многих вопросах. Вам помогут занятия спортом и прогулки на свежем воздухе. Перенесите короткие поездки на другой период. В общении с людьми проявляйте больше терпения, не конфликтуйте. Берегите руки, верх спины и уши.

РЫБЫ

Не вкладывайте деньги, не тратьте их без необходимости. Контролируйте свою речь, питание, откажитесь от вредных привычек. Не берите и не давайте деньги в долг. Берегите ЛОР-зону, лицо.