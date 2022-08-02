Солнечная электростанция – основной источник энергоснабжения села Батамай

В период высокой солярной активности в дневное время солнечная электростанция села Батамай АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) мощностью 60 кВт полностью обеспечивает потребности села в электроэнергии.

Энергообъект работает на благо потребителей кобяйского села уже более десяти лет. Мощность первого экспериментального объекта солнечной генерации Сахаэнерго за годы эксплуатации была увеличена с 10 кВт до 30 кВт, а в 2014 году еще вдвое. Крупным потребителем круглый год является пекарня, где изготавливается хлеб и кондитерские изделия, которые славятся за пределами поселения. Школа-детский сад и котельная также создают стабильную нагрузку.

«Село развивается – строится многофункциональный центр, общежитие для молодых специалистов, жители строят частные дома, потребление электроэнергии постоянное и имеет потенциал увеличения. Благодаря солнечной энергии и системе накопления в течение 12-14 часов в сутки при ясном дне электроснабжение села обеспечивается без использования дизельного оборудования, что позволяет продлить срок его эксплуатации и экономить дизельное топливо», — отмечает мастер электростанции с. Батамай Кобяйских электрических сетей Сахаэнерго Спартак Осипов.

На сегодняшний день на территории деятельности Сахаэнерго действует 23 солнечные электростанции, суммарная мощность которых составляет 2995 кВт.