Солнце, воздух и вода…

Дети сотрудников «ЯТЭК» вернулись с отдыха на море. Этим летом ребята вновь отправились в Сочи: профком компании ежегодно устраивает оздоровительные и интересные каникулы.

Ежегодный летний выезд становится для ребят настоящим событием, они с нетерпением ждут этой поездки. Отправить своего ребенка на море может любой сотрудник «ЯТЭК», достаточно лишь подать заявку. Критерий только один – это возраст детей от 7 до 16 лет. Подготовительная работа к поездке начинается за несколько месяцев: нужно найти подходящий оздоровительный лагерь, организовать всю логистику поездки, спланировать и доставку группы детей из поселка Кысыл-Сыр в Якутск, откуда уже состоится общий вылет.

В этом году ребята отправились в санаторий имени Николая Александровича СЕМАШКО в Сочи рядом с морским берегом, в экологически чистом районе, на огромной парковой территории. В санатории ребятам предлагалось здоровое питание, процедуры по различным оздоровительным профилям, большая культурная и развлекательная программа.

«Летний оздоровительный отдых для детей сотрудников – хорошая традиция в нашей компании. Ежегодно мы формируем списки желающих, выбираем хороший пансионат или санаторий, Для ребят это настоящий праздник – все мечтают отправиться в хорошей дружной компании в путешествие на море. Что может быть важнее, чем здоровье и благополучие наших детей», — отмечает ио председателя профкома ПАО «ЯТЭК» Елена ТОПОРКОВА.

За 21 день пребывания на отдыхе дети зарядились здоровьем, набрались ярких впечатлений, познакомились с новыми друзьями. Программа отдыха была очень насыщенной: морские купания, прогулки, многочисленные экскурсии, оздоровительные процедуры, развлечения и игры.