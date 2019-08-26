Солнце, воздух и вода…
Дети сотрудников «ЯТЭК» вернулись с отдыха на море. Этим летом ребята вновь отправились в Сочи: профком компании ежегодно устраивает оздоровительные и интересные каникулы.
Ежегодный летний выезд становится для ребят настоящим событием, они с нетерпением ждут этой поездки. Отправить своего ребенка на море может любой сотрудник «ЯТЭК», достаточно лишь подать заявку. Критерий только один – это возраст детей от 7 до 16 лет. Подготовительная работа к поездке начинается за несколько месяцев: нужно найти подходящий оздоровительный лагерь, организовать всю логистику поездки, спланировать и доставку группы детей из поселка Кысыл-Сыр в Якутск, откуда уже состоится общий вылет.
В этом году ребята отправились в санаторий имени Николая Александровича СЕМАШКО в Сочи рядом с морским берегом, в экологически чистом районе, на огромной парковой территории. В санатории ребятам предлагалось здоровое питание, процедуры по различным оздоровительным профилям, большая культурная и развлекательная программа.
«Летний оздоровительный отдых для детей сотрудников – хорошая традиция в нашей компании. Ежегодно мы формируем списки желающих, выбираем хороший пансионат или санаторий, Для ребят это настоящий праздник – все мечтают отправиться в хорошей дружной компании в путешествие на море. Что может быть важнее, чем здоровье и благополучие наших детей», — отмечает ио председателя профкома ПАО «ЯТЭК» Елена ТОПОРКОВА.
За 21 день пребывания на отдыхе дети зарядились здоровьем, набрались ярких впечатлений, познакомились с новыми друзьями. Программа отдыха была очень насыщенной: морские купания, прогулки, многочисленные экскурсии, оздоровительные процедуры, развлечения и игры.
«Детям очень понравилось. Территория санатория — 33 гектара, очень зеленая и живописная, недалеко море. Большие комфортные комнаты, отличные детские площадки, футбольное и волейбольное поля, все очень чисто. Отличные условия. В санатории был прекрасный медперсонал, даже зубы лечили бесплатно, не говоря уже о других оздоровительных процедурах. На второй день ребята начали читать книги — там была хорошая библиотека. Много занимались спортом: футбол, теннис, волейбол. Досуг тоже был организован очень профессионально — дети играли, участвовали во всяких конкурсах, пели, танцевали. Часто ездили на экскурсии, были на Красной поляне, в дельфинарии, на дегустации местных сыров — всего было шесть экскурсий, и каждая очень запомнилась ребятам. Познакомились с огромным количеством новых друзей, общаются теперь. Словом, поездка удалась», — поделилась впечатлениями о поездке сотрудник компании «ЯТЭК», сопровождающая группы детей Татьяна ВИНОГРАДОВА.
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