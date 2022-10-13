Солнце будет глушить телесигнал в Якутии

В настоящее время и по 21 октября 2022 года наступает период осенней интерференции, в этот период телезрители и радиослушатели могут заметить последствия природного явления на своих устройствах.

Интерференция – это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Это создает помехи для радиоприборов. Солнце – мощный источник радиосигнала. Оказавшись ровно позади спутника связи, оно «глушит» теле- и радиосигнал земных вещателей.

В период интерференции на экранах могут появляться едва различимые «шумы» изображения и звука. В эти дни телезрители и радиослушатели могут заметить последствия природного явления на своих устройствах. РТРС прилагает все усилия, чтобы качество картинки и стабильность сигнала по-прежнему оставались на высоком уровне. В пик солнечной интерференции, в указанные периоды, жители нашей республики возможно будут наблюдать кратковременное ухудшение достоверности по приему вплоть до пропадания теле- и радиосигнала продолжительностью до 5 минут в сутки, в периоды времени ориентировочно с 04:32 до 05:34 и 07:17 до 08:36 (мск), природное явление будет продолжаться по 21 октября 2022 года.

Интерференция ежегодно длится несколько недель. Весенняя: конец февраля — начало марта. Осенняя: третья декада сентября — вторая декада октября.