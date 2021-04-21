«Solko» выбирают девушки с характером

Дизайнеры создают не только одежду, моду или стиль. Они создают собственную философию, которая, преодолев испытания временем, становится вечной.

«Нашей идеей является рассказать миру о нашей культуре, самобытности, нежности и одновременно стойкости характера якутской девушки», — отмечают Снежана Стручкова и Алена Неустроева основатели якутского бренда стильной женской одежды «Solko»

Про историю создания бренда «Solko», о процессе создания одежды, про команду, отличия от конкурентов – об этом наша сегодняшняя статья.

— Расскажите о своем бизнесе, сколько лет Вы в деле?

— Нас зовут Снежана и Алена, мы являемся основателями якутского бренда стильной женской одежды «SOLKO». Бизнесом мы занимаемся всего полтора года, но дружим около 10 лет. У нас много общего, но в то же время мы совсем разные и этим дополняем друг друга. Сейчас мы занимаемся любимым делом и весь наш предшествующий опыт помогает нам в этом. Конечно, пока от работы получаем больше положительных эмоций, чем дохода, но думаем, все впереди.

Расскажите про процесс создания одежды и о том, как приходят идеи?

— За время работы мы успели выпустить более 50 моделей одежды – платья, пиджаки, костюмы. Создание одежды – это кропотливая работа. Если рассказать кратко, то начинается все с создания моделей на бумаге. После утверждения эскизов идет подбор тканей, фурнитуры, разработка лекал, далее отшиваются образцы. И только после этого даётся старт для цеха. Мы успели поработать с фабриками в Китае, Грузии, пробовали отшивать в Москве. Сейчас начали сотрудничать с цехом Анны Махаровой в Якутске.

Из каких материалов предпочитаете создавать одежду?

— Отдаём предпочтение натуральным тканям: шёлк, хлопок, шерсть. Ведь мы живем в резкоконтинентальном климате. А это значит, что у нас очень контрастный климат, бывает очень жарко и наоборот, поэтому важно, чтобы наша кожа чувствовала себя комфортно в любое время года.

Расскажите про свою команду.

— Сейчас у нас в команде пять человек. Не считая нас, есть дизайнер Иван Федоров – именно он делает эскизы, лекало и привносит якутские элементы в наши изделия. Креативный директор бренда и стилист Дарья, которая следит за тем, чтобы разработанные вещи могли легко вписаться в любой гардероб, были максимально универсальны, долговечны и комплиментарны для женской фигуры. Наш милый консультант в магазине — Марина. Мы видим, что у Марины большой интерес к бренду, и именно она, чаще всего, отвечает на все вопросы о бренде, об истории создания той или иной вещи в магазине.

На какую аудиторию ориентирован Ваш бренд?

— «Solko» выбирают девушки с характером, в хорошем смысле, которые не стесняются выразить свою индивидуальность с помощью одежды, ценят качество, живут динамичной разносторонней жизнью.

Что нравится Вашим покупателям, в чем «фишка» бренда?

— Особенность бренда «Solko» заключается в нашем личном примере. Создавая бренд, мы точно знали, как выглядит якутская девушка, куда она ходит и с какими проблемами сталкивается.

Мы предложили готовые решения для создания единого образа, который легко трансформируется за счёт аксессуаров.

При создании нашей одежды мы учитываем климатические особенности и подбираем ткани, которые круглый год будут в гардеробе нашей клиентки.

Каждая новая коллекция легко дополняет прошлую. Мы отслеживаем тренды, но создаём стильные вещи вне времени, наши коллекции растут и развиваются в ногу со временем и с учетом интересов наших постоянных клиентов. Так же имеется ограниченный тираж для особенных случаев.

Говоря о трендах, что сейчас в моде?

— В тренде – быть собой, а значит носить то, что нравится вам, в чем вы себя чувствуете комфортно и уверенно, то, что помогает вам выразить себя.

Пользовались ли Вы мерами государственной поддержки, что помогло вам на предпринимательском пути?

— Да, мы всегда следим за обновлениями Портала малого и среднего предпринимательства Якутии (Portal.b14.ru). Кроме того, мы являемся резидентами бизнес-инкубатора г.Якутск, а наши изделия можно найти на Единой торговой площадке «Сделано в Якутии» (Etp14.ru).

Также, по возможности посещаем бизнес-семинары, которые организует «Мой бизнес». Благодаря поддержке Центра у нас появился свой бухгалтер и юрист на аутсорсинге. Наши красивые подарочные коробочки и пакеты мы создали, подав заявку и выиграв конкурс Центра «Мой бизнес».

Спасибо Центру «Мой бизнес» и Министерству предпринимательства, торговли и туризма Якутии за то, что держат нас в курсе всех событий!

Нам очень хочется, чтобы о «Solko» узнали за пределами нашего региона и даже страны, потому что «Solko» – это не только история о моде. Нашей основной идеей стало желание рассказать миру о нашей культуре, самобытности, нежности и одновременно стойкости характера якутской девушки, женщины.