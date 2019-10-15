Солист Красноярского театра сыграет в неоготической постановке Потапова

В рамках юбилейных мероприятий в честь Айталины Саввичны АДАМОВОЙ-АФАНАСЬЕВОЙ — ведущей солистки оперы, заслуженной артистки России, народной артистки Республики Саха (Якутия), 25 октября в 18:00 ч. при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоится неординарная премьера оперы Дж. Верди «Трубадур» на языке оригинала.

Постановка обещает стать событием в культурной жизни республики, т.к. за нее взялся режиссер известного в России Саха драматического театра, обладатель театральной премии «Золотая Маска» Сергей ПОТАПОВ, со своей командой художников-постановщиков Михаилом ЕГОРОВЫМ и Сардааной ФЕДОТОВОЙ. Постановки Сергея Потапова будоражат зрительскую аудиторию, о его постановках спорят, его творчество никого не оставляет равнодушным.

Классическую оперу «Трубадур» Сергей Потапов планирует погрузить в ситуацию пост-апокалиптического мира, когда ожесточенное человечество пытается обустроить свою жизнь в шахтах под землей, т.к. на поверхности земли все уничтожено и нечем дышать. Поэтому и декорации спектакля будут выглядеть как конструкции в подземных выработках, типа лифтов, переходов, стволов и т.д. Несмотря на то, что почти все герои оперы погибают, спектакль утверждает жизненное начало. Его «лозунг» — надо победить смерть. И это кредо подтверждается необычайно красивой, роскошной музыкой гениального итальянского композитора.

Дирижер-постановщик спектакля – народный артист Азербайджана Фахраддин КЕРИМОВ.

Дирижер – Евгений ШЕЙКО

Художник по свету Денис СОЛНЦЕВ (Санкт – Петербург)

Хормейстер: Октябрина ПТИЦЫНА

Хореограф – Екатерина ТАЙШИНА

Консультант – Прокопий НЕУСТРОЕВ

В главных партиях:

Азучена – А. Адамова-Афанасьева

Манрико – Михаил ПИРОГОВ (Красноярск)

Граф ди Луна — Юрий БАИШЕВ

Леонора — Прасковья ГЕРАСИМОВА

Михаил Пирогов

Родился в с. Далахай Тункинского района Республики Бурятия. Окончил музыкальное училище им. П. И. Чайковского в Улан-Удэ (2003). Обучался в Санкт-Петербургской государственной консерватории (класс доцента Ю. М. Марусина). В 2010 г. был принят солистом-вокалистом в Бурятский академический театр оперы и балета. В 2011-14 гг. – солист Саратовского академического театра оперы и балета, с 2014 г. – солист Бурятского академического театра оперы и балета. Выступал в Мариинском театре, в Красноярском театре оперы и балета.

С декабря 2018 г. – солист Красноярского театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского.

В репертуаре – такие партии как Каварадосси («Тоска»), Хозе («Кармен»), Водемон («Иоланта»), Владимир Игоревич («Князь Игорь»), Пинкертон («Мадам Баттерфляй», Герман («Пиковая дама»), Риенци («Риенци. Последний трибун Рима», Князь («Русалка»), Индийский гость («Садко»), Андрей Хованский («Хованщина»), Манрико («Трубадур»), Король Густав («Бал-маскарад») и др.

Награды

Заслуженный артист Республики Бурятия (2018);

Дипломант Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При» (2018);

Специальный приз «За лучшее исполнение арии из репертуара Хосе Каррераса», специальный приз «За лучшее исполнение арии из оперы Дж. Верди», специальный приз «Участие в спектакле Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана» Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При» (2018);

Медаль «За заслуги перед Республикой Бурятией» (2017);

Гран-при V Международного конкурса вокалистов имени Кима Базарсадаева (2017);

Почетное звание «Лидер культуры — 2016»;

Гран-при Международного конкурса оперных певцов имени П.И. Словцова (Красноярск, 2015 г.);

Лауреат III премии V Всероссийского конкурса вокалистов им. Н. Обуховой (Липецк, 2012);

Лауреат I премии VI Международного конкурса «Три века классического романса» (Санкт-Петербург, 2012);

Лауреат Международного конкурса вокалистов (Улан-Удэ, 2011);

Дипломант Международного конкурса вокалистов им. М. Михайлова (Чебоксары, 2011);

Лауреат III премии Конкурса конкурсов вокалистов (Саратов, 2010);

Гран-при III Республиканского конкурса вокалистов им. Д.Дашиева (Улан-Удэ, 2009);

Лауреат II премии IX Международного конкурса вокалистов им. Л. Линховоина (Агинск, 2008);

Дипломант Всероссийского конкурса оперных певцов (Санкт-Петербург, 2005, 2011).

Цена билетов 300-500 руб.

Справки по тел.: 36-06-90

Онлайн-продажа билетов на сайте: Afisha.ykt.ru, tesserus.com

Возраст: 16+