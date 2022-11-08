08.11.2022
20:23
202
Якутия
Солдаты-срочники из Якутии пройдут службу на Дальнем Востоке
Новобранцев не будут направлять на территорию специальной военной операции. Об этом заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин. «Еще раз хочу особо подчеркнуть – призывники-срочники из Якутии не будут отправлены в зону СВО. Более того, новобранцы не будут направляться даже в воинские части на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые являются субъектами РФ. Якутяне будут служить в соединениях и воинских частях Восточного военного округа на территории Дальневосточного федерального округа», — сказал он, сообщает тгк @yk24ru
Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.11.2022
0
14
08.11.2022
0
43
08.11.2022
0
73
08.11.2022
0
134
08.11.2022
0
106
08.11.2022
0
167
08.11.2022
0
201
08.11.2022
0
852
08.11.2022
0
439
08.11.2022
0
206
08.11.2022
0
1207
08.11.2022
0
505
08.11.2022
1
462
08.11.2022
0
301
08.11.2022
0
303
08.11.2022
0
742
08.11.2022
0
737
08.11.2022
0
207
08.11.2022
0
211
08.11.2022
0
1901
08.11.2022
0
583
08.11.2022
0
216
08.11.2022
0
1235
08.11.2022
0
550
08.11.2022
0
487
08.11.2022
0
745
08.11.2022
0
263
08.11.2022
0
619
08.11.2022
0
4835
08.11.2022
0
399
08.11.2022
0
985
08.11.2022
0
508
08.11.2022
0
1105
08.11.2022
0
463
08.11.2022
0
370
08.11.2022
0
1797
08.11.2022
0
367
08.11.2022
0
200
08.11.2022
0
1254
08.11.2022
0
1288
08.11.2022
0
274
08.11.2022
0
281
08.11.2022
0
1989
08.11.2022
0
408
08.11.2022
0
455
08.11.2022
0
1448
08.11.2022
0
28077
08.11.2022
0
347
08.11.2022
0
439
08.11.2022
0
1783
08.11.2022
0
1076
08.11.2022
0
13582
08.11.2022
0
2042
08.11.2022
0
838
07.11.2022
0
1608
07.11.2022
0
1491
07.11.2022
0
634
07.11.2022
1
626
07.11.2022
0
1227
07.11.2022
0
1327
ТОП НОВОСТИ
07.11.2022
0
61061
08.11.2022
0
28016
05.11.2022
2
17231
08.11.2022
0
13571
06.11.2022
0
10106
05.11.2022
3
8895
03.11.2022
2
7691
07.11.2022
0
6919
06.11.2022
0
5818
03.11.2022
0
5558
Добавить комментарий