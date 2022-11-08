08.11.2022
20:23
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Якутия

Солдаты-срочники из Якутии пройдут службу на Дальнем Востоке

Новобранцев не будут направлять на территорию специальной военной операции. Об этом заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин. «Еще раз хочу особо подчеркнуть – призывники-срочники из Якутии не будут отправлены в зону СВО. Более того, новобранцы не будут направляться даже в воинские части на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые являются субъектами РФ. Якутяне будут служить в соединениях и воинских частях Восточного военного округа на территории Дальневосточного федерального округа», — сказал он, сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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