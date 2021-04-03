03.04.2021
16:30
168
Спорт
Солдатики Сарданы Трофимовой победили!
Солдатики Сарданы Трофимовой снова вышли в бой и снова победили! Трудолюбивая пара красных адидасов на марафоне в Сочи на Сочи-Автодром продемонстрировали уверенное лидерство, стойкость и силу воли хозяйки. Это пятая победа Сарданы на марафоне страны. Кстати, это — третий марафон Сарданы за последние семь месяцев и третья победа.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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