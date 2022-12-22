Солдат-герой после ранения в зоне СВО вернулся домой
После ранения в зоне СВО в Якутск вернулся ИТ-разработчик Николай Потапов
В СВО он принимал участие в составе бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
Сегодня, 22 декабря, в Якутск со специальной военной операции после ранения вернулся разработчик робота «Ведроида» Николай Потапов. Его встретили в аэропорту министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям региона Пётр Шамаев, а также резиденты технопарка «Якутия».
«События были очень активные. Рад, что вернулся. Там остались наши братья, они тоже скоро вернутся. Все будет хорошо!», – выразил уверенность Николай Потапов.
В СВО Николай Потапов принимал участие в составе бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командовал медицинским взводом. В ходе боев он спас множество раненых солдат, где сам же получил осколочное ранение. Николай перенес операцию, а в Якутии ему еще предстоит курс реабилитации.
Министр инноваций республики Анатолий Семенов подчеркнул, что боец стал настоящим героем для всего якутского ИТ-сообщества.
«Даже после перенесённых испытаний, он не потерял присущего ему оптимизма и волевого настроя. Он готов работать над новыми технологичными проектами на благо страны. Николай является примером для молодых якутян», – отметил Семенов.
Николай Потапов основал ИТ-компанию «Автономные технологии» и ИТ-школу ExpoSkills, является резидентом технопарка «Якутия», был депутатом Якутской Гордумы III созыва от партии «Единая Россия».
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