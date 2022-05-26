«Сокровища Третьяковской галереи» в Якутске – историческое событие

Со 2 июня в Национальном художественном музее Якутии откроется выставка «Сокровища Третьяковской галереи» из собрания крупнейшего федерального музея России. Выставка познакомит посетителей с подлинными шедеврами московской галереи. 25 мая готовность экспозиции проверил первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин.

Выставка практически готова к открытию, картины расставлены по местам экспонирования, идет процесс их монтажа на стены.

— Мы рады, что у нас состоится такое историческое событие. Мы ее долго готовили, долго ждали, специально для нее в музее проводился ремонт, в т.ч. входной группы. Выставки такого масштаба у нас еще не было. Готовясь, мы переоборудовали наш зал, впервые здесь используется выстроенный свет, который будет по-особому представлять экспонаты. Все оборудование останется в музее. Проект был задуман в прошлом году при поддержке председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко. Это была его инициатива — осуществить приезд Третьяковской галереи в связи со 100-летием ЯАССР. И теперь жители и гости Якутска смогут увидеть великие полотна, классическую живопись, известную самому широкому кругу зрителей, — рассказал Левочкин.

Организацией выставки «Сокровища Третьяковской галереи» в Якутске занимается научный сотрудник и хранитель отдела живописи второй половины XIX — начала XX вв. Государственной Третьяковской галереи (г. Москва) Светлана Леонидовна Капырина. По ее словам, якутяне смогут увидеть истинные шедевры, многие из которых находятся в постоянной экспозиции музея. Многие картины фактически были сняты со стен и доставлены в Якутск.

— В этом году один из главных региональных наших проектов – это выставка в Якутске. Мы привезли в Якутск 56 произведений, из них 50 — живопись и шесть — скульптура. Всё это произведения XIX — XX вв. Это большой период для осмысления истории того времени, истории искусства того периода. У нас было много вариантов концепции, списки картин, но мы пришли к выводу, что в Якутск нужно привезти самых известных авторов, знакомых с детства, это Репин, Крамской, Айвазовский, Алексеев, Кипренский, Брюллов… На некоторые из этих картин — очередь на несколько лет вперед, — отметила Светлана Капырина.

По ее словам, выездные экспозиции для Третьяковской галереи частая практика. Выезды на Дальний Восток и в т.ч. в Якутск уже были, но очень давно. Перед прилетом в Якутск картины прошли полный процесс реставрации, если были какие-то проблемы, они были устранены. Отбор «гастрольных картин» происходит из самых здоровых работ, почти все защищены антибликовыми стеклами. Перевозка осуществлялась в специальных климатических ящиках и фургонах с соблюдением температурно-влажностного режима — 20-22 градуса и влажностью 50-55. Вернувшись домой в Третьяковку, картины после таких поездок, как правило отправляются на «отдых» на несколько месяцев.

Выставка работает для всех посетителей со 2 июня по 17 июля в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, 2 этаж, зал «Графика Якутии». Со 2 июня основное здание музея переходит на летний режим: среда 12.00-20.00 (касса до 19.30); четверг-воскресенье 11.00-19.00 (касса до 18.30). Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79, 8 (4112) 33-52-80 (касса)

Вход:

для взрослых – 600 руб./чел, для лиц, не достигших 18 лет – 300 руб./чел;

для студентов ВУЗов и ССУЗов – 300 руб./чел.;

для пенсионеров – 300 руб./чел.;

многодетным семьям – 300 руб./чел. (при предъявлении соответствующих документов);

школьные группы от 10 чел. – 200 руб./чел (один сопровождающий бесплатно);

дети до 7 лет – бесплатно; участники ВОВ, инвалиды Iи II групп, дети-сироты, дети-инвалиды – бесплатно (при предъявлении соответствующих документов).

Вход на выставку по сеансам в начале каждого часа согласно режиму работы музея.

Экскурсионное обслуживание для индивидуальных посетителей по сеансам по отдельной цене: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 ч. Для организованных групп от 15 человек по предварительной записи по номеру: 8 (4112) 33-52-79.