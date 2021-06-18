Сохраняя традиции. Сотрудники АЭБ пришли на работу в национальной одежде

Сотрудники Алмазэргиэнбанка в Якутске и во всех регионах и районах присутствия 18 июня пришли на работу в национальной одежде. Таким образом коллектив АЭБ решил поздравить своих клиентов с наступающим праздником Ысыах.

«Поздравить клиентов подобным образом предложили сотрудники банка. Идею поддержал председатель правления АЭБ Николай Долгунов. Сложившаяся с коронавирусом ситуация, к сожалению, не позволила в этом году провести Ысыах в традиционном формате, но мы решили поднять нашим клиентам настроение, напомнить о значимости этого праздника для каждого жителя республики. Отзывы от тех, кто сегодня посетил офисы Алмазэргиэнбанка, самые положительные», — сообщил руководитель службы по связям с общественностью АЭБ Вячеслав Стручков.

Напомним, ранее банк предложил якутянам принять участие в онлайн-Ысыахе, празднование которого будет продолжаться в течение всей следующей недели. На официальной странице АЭБ в Instagram @almazergienbank будут проведены различные конкурсы, акции с ценными призами, размещены поздравления клиентов Алмазэргиэнбанка и многое другое.