25.11.2020
19:03
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Общество

Сохранятся ли северные льготы при работе на удаленке?

Депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова представила  поправки к законопроекту о внесении изменений в Трудовой кодекс по регулированию дистанционной и удаленной работы, подготовленные совместно  с органами  власти республики. Он  будет  рассмотрен  во втором чтении в конце ноября.

Для Якутии принципиально важным было добиться, чтобы работнику при переходе на дистанционку или удаленку начислялись районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, сохранялись все гарантии и компенсации, предусмотренные для работающих в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Кроме этого, предлагалось внести изменения, связанные с программным обеспечением, возмещением затрат на электроэнергию,  использование Интернета и другие.

На думском Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов, где они рассматривались,  депутат от Якутии согласилась с  позицией рабочей группы, возглавляемой  первым заместителем руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андреем Исаевым, в  адрес которой  поступило 176 поправок и более 90 обращений от регионов и общественности.

Рабочая группа учла все предложения депутатов северных регионов по сохранению территориальных льгот и компенсаций. Галина Данчикова присоединилась к общему перечню поправок как соавтор.

— Поправки Якутии учтены в проекте закона. Северные льготы автоматически сохраняются, это очень важно для северян. Принятый в первом чтении законопроект широко обсуждался в республике с участием профсоюзов,  работодателей, общественных организаций и экспертов, которые настаивали на  сохранении компенсационных выплат во время  дистанционной работы, — сказала Галина Данчикова.

Депутат подчеркнула, что была проведена большая работа. Широкий формат обсуждения законопроекта о внесении изменений в трудовое законодательство с привлечением максимального  количества экспертов, профессиональных сообществ  и общественников — это правильный подход к вопросу,  когда речь идет о правах работников, выполняющих свои обязанности  в удаленном или дистанционном режиме, считает Галина Данчикова.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: sakha.gov.ru
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