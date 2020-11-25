Сохранятся ли северные льготы при работе на удаленке?

Депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова представила поправки к законопроекту о внесении изменений в Трудовой кодекс по регулированию дистанционной и удаленной работы, подготовленные совместно с органами власти республики. Он будет рассмотрен во втором чтении в конце ноября.

Для Якутии принципиально важным было добиться, чтобы работнику при переходе на дистанционку или удаленку начислялись районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, сохранялись все гарантии и компенсации, предусмотренные для работающих в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Кроме этого, предлагалось внести изменения, связанные с программным обеспечением, возмещением затрат на электроэнергию, использование Интернета и другие.

На думском Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов, где они рассматривались, депутат от Якутии согласилась с позицией рабочей группы, возглавляемой первым заместителем руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андреем Исаевым, в адрес которой поступило 176 поправок и более 90 обращений от регионов и общественности.

Рабочая группа учла все предложения депутатов северных регионов по сохранению территориальных льгот и компенсаций. Галина Данчикова присоединилась к общему перечню поправок как соавтор.

— Поправки Якутии учтены в проекте закона. Северные льготы автоматически сохраняются, это очень важно для северян. Принятый в первом чтении законопроект широко обсуждался в республике с участием профсоюзов, работодателей, общественных организаций и экспертов, которые настаивали на сохранении компенсационных выплат во время дистанционной работы, — сказала Галина Данчикова.

Депутат подчеркнула, что была проведена большая работа. Широкий формат обсуждения законопроекта о внесении изменений в трудовое законодательство с привлечением максимального количества экспертов, профессиональных сообществ и общественников — это правильный подход к вопросу, когда речь идет о правах работников, выполняющих свои обязанности в удаленном или дистанционном режиме, считает Галина Данчикова.