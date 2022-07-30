Происшествия
Сохраняется угроза газораспределительной станции у Арылаха
Глава Мирнинского района сообщает в своем тгк Александр Басыров: Оперативная информация на 17:00 мин. 30 июля.
Авиалесоохрана совместно с МЧС и ООО «Айхалтрансгаз» производят встречный отжиг, в связи с сохраняющейся угрозой объекту АГРС (автоматическая газораспределительная станция). Всю ночь будет проводиться контроль за встречным отжигом. Угрозы населённому пункту в настоящее время нет.
На тушении лесного пожара и защите села Арылах задействовано — 218 чел. и 29 ед. техники;
На 06:04 мин. вертолёт МИ-171 вылетел из Мирного на Алмазный для переброски 30 чел. авиалесоохраны на тушение лесного пожара 29 (удаление от п.Берёзовка 23,9 км.);
Продолжают работать вертолёты МИ-8 и МИ-26;
6 детей уехали в п.Айхал и г.Удачный в сопровождении специалиста администрации г. Удачный. В общежитии МРТК осталось 13 детей.
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