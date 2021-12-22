Сохраните! Телефоны спасателей на случай внештатных ситуаций на автозимниках Якутии

ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» подготовила информацию для водителей в случае внештатных ситуаций на федеральных трассах и автозимниках. Здесь указаны телефонные номера ЕДДС районов Республики Саха (Якутия) вдоль которых проходят ФАД и зимники. ЦУКС МЧС Якутск 8(4112) 421432; Служба спасения Якутск 8(4112) 459019, 405620 единый телефон спасения 112 ФАД А-360 «Лена» ЕДДС Мегино-Кангаласского района 8(41143) 47880, 47350 ЕДДС Хангаласского района 8(41144) 41011, 41044, 89241701235 ЕДДС Алданского района 8(41145) 37372, 89245901141 ЕДДС Нерюнгринского района 8(41147) 43239, 43668 ФАД А-331″Вилюй» и автозимник «Анабар» ЕДДС г. Якутска 8(4112) 444229, 444564, 717066 ЕДДС Горного района 8(41131) 41010, 41407, 89248695119 ЕДДС Вилюйского района 8(41132) 42489, 42036 ЕДДС Верхневилюйского района 8(41133) 41501. ЕДДС Нюрбинского района 8(41134) 22201. ЕДДС Сунтарского района 8(41135) 22102. ЕДДС Мирнинского района 8(41136) 43112, 44-112. ЕДДС Ленского района 8(41137) 23112. ЕДДС Оленёкского района 8(41169) 21400. ЕДДС Анабарского района 8(41168) 21473. Автозимник «Жиганск» ЕДДС Вилюйского района 8(41132) 42489, 42036 ЕДДС Жиганского района 8(41164) 22092 ФАД Р504 «Колыма» ЕДДС Мегино-Кангаласского района 8(41143) 47880, 47350. ЕДДС Чурапчинского района 8(41151) 41660, 41460, 89841194603 ЕДДС Таттинского района 8(41152) 41233, 42787 ЕДДС Томпонского района 8(41153) 41432, 41000, 89142656091 ЕДДС Оймяконского района 8(41154) 22393, 22391 Автозимник «Колыма» ЕДДС Оймяконского района 8(41154) 22393, 22391 ЕДДС Момского района «Хону» 8(41150) 21324, 21074 ЕДДС Верхнеколымского района 8(41155) 41999 ЕДДС Среднеколымского района 8(41156) 41831, 89681615097 ЕДДС Нижнеколымского района «Черский» 8(41157) 23206, 23292 Автозимник «Индигир» ЕДДС Оймяконского района 8(41154) 22393, 22391 ЕДДС Момского района «Хону» 8(41150) 21324, 21074 ЕДДС Абыйского района 8(41159) 22022, 21002, 21259 ЕДДС Аллаиховского района 8(41158) 21511 Автозимник Амга-Алдан ЕДДС Мегино-Кангаласского района 8(41143) 47880, 47350 ЕДДС Амгинского района 8(41142) 42772 ЕДДС Усть-Майского района 8(41141) 43200, 42734, 89243682220 Автозимник «Яна» ЕДДС Томпонского района 8(41153) 41432, 41000, 89142656091 ЕДДС Верхоянского района 8(41165) 20499, 20606, 89142866831 ЕДДС Уст- Янского района 8(41166) 27063, 27044 ЕДДС Булунского района 8(41167) 52318 Автозимник «Умнас» ЕДДС Хангаласского района 8(41144) 41011, 41044 ЕДДС Олекминского района 8(41138) 44193, 41288 ЕДДС Ленского района 8(41137)23112 Отдел профилактики

Фото: ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Источник: ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

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