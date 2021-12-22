22.12.2021
15:02
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Происшествия

Сохраните! Телефоны спасателей на случай внештатных ситуаций на автозимниках Якутии

ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» подготовила информацию для водителей в случае внештатных ситуаций на федеральных трассах и автозимниках. Здесь указаны телефонные номера ЕДДС районов Республики Саха (Якутия) вдоль которых проходят ФАД и зимники.

ЦУКС МЧС Якутск 8(4112) 421432; Служба спасения Якутск 8(4112) 459019, 405620 единый телефон спасения 112

ФАД А-360 «Лена»

ЕДДС Мегино-Кангаласского района 8(41143) 47880, 47350

ЕДДС Хангаласского района 8(41144) 41011, 41044, 89241701235

ЕДДС Алданского района 8(41145) 37372, 89245901141

ЕДДС Нерюнгринского района 8(41147) 43239, 43668

ФАД А-331″Вилюй» и автозимник «Анабар»

ЕДДС г. Якутска 8(4112) 444229, 444564, 717066

ЕДДС Горного района 8(41131) 41010, 41407, 89248695119

ЕДДС Вилюйского района 8(41132) 42489, 42036

ЕДДС Верхневилюйского района 8(41133) 41501.

ЕДДС Нюрбинского района 8(41134) 22201.

ЕДДС Сунтарского района 8(41135) 22102.

ЕДДС Мирнинского района 8(41136) 43112, 44-112.

ЕДДС Ленского района 8(41137) 23112.

ЕДДС Оленёкского района 8(41169) 21400.

ЕДДС Анабарского района 8(41168) 21473. 

Автозимник «Жиганск»

ЕДДС Вилюйского района 8(41132) 42489, 42036

ЕДДС Жиганского района 8(41164) 22092

ФАД Р504 «Колыма» 

ЕДДС Мегино-Кангаласского района 8(41143) 47880, 47350.

ЕДДС Чурапчинского района 8(41151) 41660, 41460, 89841194603

ЕДДС Таттинского района 8(41152) 41233, 42787

ЕДДС Томпонского района 8(41153) 41432, 41000, 89142656091

ЕДДС Оймяконского района 8(41154) 22393, 22391

Автозимник «Колыма»   

  ЕДДС Оймяконского района 8(41154) 22393, 22391

  ЕДДС Момского района «Хону» 8(41150) 21324, 21074

  ЕДДС Верхнеколымского района 8(41155) 41999

 ЕДДС Среднеколымского района 8(41156) 41831, 89681615097

 ЕДДС Нижнеколымского района «Черский» 8(41157) 23206, 23292

Автозимник «Индигир»

ЕДДС Оймяконского района 8(41154) 22393, 22391

ЕДДС Момского района «Хону» 8(41150) 21324, 21074

ЕДДС Абыйского района 8(41159) 22022, 21002, 21259

ЕДДС Аллаиховского района 8(41158) 21511 

Автозимник Амга-Алдан

ЕДДС Мегино-Кангаласского района 8(41143) 47880, 47350

ЕДДС Амгинского района 8(41142) 42772

ЕДДС Усть-Майского района 8(41141) 43200, 42734, 89243682220

Автозимник «Яна» 

ЕДДС Томпонского района 8(41153) 41432, 41000, 89142656091

ЕДДС Верхоянского района 8(41165) 20499, 20606, 89142866831

ЕДДС Уст- Янского района 8(41166) 27063, 27044

ЕДДС Булунского района 8(41167) 52318

Автозимник «Умнас»

ЕДДС Хангаласского района 8(41144) 41011, 41044

ЕДДС Олекминского района 8(41138) 44193, 41288

ЕДДС Ленского района 8(41137)23112

Отдел профилактики

Фото: ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
Источник: ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
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