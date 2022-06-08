Сохранение родных языков рассмотрят на форуме

Обсуждение пройдет в рамках экспертной дискуссии «Цифровизация языкового разнообразия и культурного наследия народов России: взаимодействие университетов и институтов РАН», которая состоится 11 июня на II форуме «Университеты и развитие геостратегических территорий» Северо-Восточного федерального университета.

Как отметил директор Института системного программирования РАН Арутюн Аветисян, в современном мире многие процессы результативны только при совместной работе на междисциплинарном уровне. Это касается и программы сохранения языков и культуры коренных народов России. Необходимо постоянное взаимодействие лингвистов, культурологов, этнографов с IT-специалистами, нужны специализированные технологические, организационно-правовые и финансовые решения. Форум, где собираются ведущие ученые страны, представители правительства, ректоры – идеальная площадка для выработки таких решений, прокомментировал он.

«У нас большой опыт сотрудничества с СВФУ в рамках работы Консорциума вокруг платформы «ЛингвоДок», разработанной в нашем институте. Сейчас в работе участвуют университеты, НИИ и отдельные ученые из девяти республик: Якутии, Башкортостана, Удмуртии, Мордовии, Коми, Калмыкии, Марий-Эл, Карелии, Татарстана. Вклад якутских ученых – один из самых значительных. Десять ученых из СВФУ прошли в ИСП РАН курсы обучения работе на платформе «ЛингвоДок». В нем уже начато создание корпуса якутского языка, проведена его обработка с помощью специальной технологии разбора текста, которую для родного языка создали якутские исследователи. Сейчас уже подготовлен лингвистический материал для запуска обучающей платформы по якутскому языку, которая может быть использована как в школах, так и в вузах», – рассказал Арутюн Аветисян.

На форуме ИСП РАН надеется получить от руководства республики организационную и финансовую поддержку для развития сотрудничества Института и СВФУ на платформе «ЛингвоДок», где будет выполняться описание, сохранение и анализ языков народов Севера, добавил директор: «У ученых-генетиков есть также запрос на создание особого модуля платформы для хранения и анализа данных по геномам человека и сопоставления на картах данных геномов и языков. Планируется совместная подача на специальную часть гранта «Приоритет 2030» для Консорциума СВФУ-ИСП РАН. В рамках работы форума мы собираемся провести ряд переговоров, чтобы разработать план совместной работы».

Модератором экспертной дискуссии выступит заведующая лабораторией «Лингвистические платформы» ИСП РАН Юлия Норманская. Она отметила высокий уровень научных работ коллег из СВФУ, в частности, диалектологический атлас якутского языка, а также трудоспособность сотрудников университета. На курсах по платформе «ЛингвоДок», где присутствовали ученые из 10 городов России, доклады якутских коллег на конкурсе участников неизменно занимали первое место, подчеркнула она.

«Считаю, что форум станет площадкой для знакомства с другими направлениями научных исследований, которые проводятся в СВФУ, заключения новых рабочих договоренностей, принятия важных организационных решений со стороны республики и университета, которые позволят реализовать намеченные планы по развитию изучения якутского языка и созданию учебной платформы», – поделилась Юлия Норманская.

Справка:

Форум «Университеты и развитие геостратегических территорий России» пройдет 10-12 июня по инициативе СВФУ в городе Якутске. Мероприятие запланировано как знаковое и масштабное событие, в свете текущих событий – санкционного и информационного прессинга, приобретающего принципиально иное качество и остроту. Форум углубит осмысление роли университетов в развитии геостратегических территорий, интеграционных процессов в регионах, взаимодействия общества, власти и бизнеса.