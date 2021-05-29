Сохранение объектов культурного наследия отнесли к муниципалитетам

В ходе XXVII очередного пленарного заседания Госcобрания (Ил Тумэн) РС (Я) народные депутаты поддержали законодательную инициативу Главы Якутии Айсена Николаева в части уточнения полномочий органов местного самоуправления в области охраны объектов культурного наследия.

Законопроект «О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) «О реализации отдельных полномочий в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Саха (Якутия)» принят в окончательном чтении.

Данный законопроект вносится в связи с принятием Закона Республики Саха (Якутия) от 23.10.2019 «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения», в соответствии с которым вопросы местного значения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, охране объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципальных образований) откреплены от сельских поселений.

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы местного значения в области охраны объектов культурного наследия осуществляют: муниципальные районы, городские округа и городские поселения.

Ранее в документе муниципальные районы указаны не были. С внесением изменений пункты документа будет работать независимо от передачи данных вопросов местного значения от другого уровня муниципального образования на другой.

Законопроект направлен на привлечение местных бюджетов для обеспечения сохранности памятников и объектов культурного наследия. По информации Департамента республики по охране объектов культурного наследи, всего в Якутии имеется 1852 памятников истории, из них 817 поставлены на государственную охрану, в единый государственный реестр объектов культурного наследия внесены 127 памятников. Ежегодно появляются новые памятники культуры, истории, которые также необходимо взять под защиту.