Сохранение и ревитализацию языков народов России обсудят на Северном форуме

Ведущие эксперты обсудят механизмы сохранения и ревитализации языков народов России на круглом столе «Цифровизация культурного и языкового наследия народов Арктики» в рамках IV Северного форума по устойчивому развитию.

«Необходимо проводить более активную политику в области сохранения языкового разнообразия в цифровом пространстве, тем более что Россия в плане сохранения культурного многообразия является одной из передовых стран мира. У Якутии в этом отношении огромный опыт, ведь 8 из 12 международных конференций, организованных ЮНЕСКО по проблемам сохранения языкового разнообразия, прошли у нас в Якутске», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

У Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова накоплен большой опыт по изучению, сохранению и популяризации коренных языков народов Северо-Востока.

Как рассказал ректор СВФУ Анатолий Николаев, в последние годы вуз работает над созданием цифрового следа языков не только народов Северо-Востока, но всей России. «СВФУ в рамках программы «Приоритет 2030» реализует большой проект, направленный на решение вызовов, с которыми сталкиваются языки и их носители. Однако усилиями только университета столь важные вопросы сложно решить. Решение насущных вопросов в области сохранения и развития родных языков в стране требует кооперации в разработке эффективных программ и методик», – отметил ректор.

Одним из вопросов круглого стола станет формирование инновационной обучающей среды на основе лингвистической платформы ЛингвоДок. Идет подготовка обучающей среды, в которой благодаря глоссированным корпусам и авторским программам на платформе ЛингвоДок возможно создание большого количества упражнений для любого уровня владения – со скоростью примерно 10 тысяч упражнений за месяц. Эти упражнения будут в дальнейшем индивидуально подбираться для каждого ученика в зависимости от его ошибок в тесте и в предыдущих занятиях.

С 27 ноября по 2 декабря в Институте системного программирования им. В.П. Иванникова РАН в Москве состоятся курсы, на которых обучатся в том числе представители СВФУ – под руководством ведущего научного сотрудника ИЯз РАН, главного научного сотрудника ИСП РАН, главного редактора проекта Юлии Норманской они создадут первые тысячи упражнений для якутских школьников и студентов.

Отметим, круглый стол «Цифровизация культурного и языкового наследия народов Арктики» состоится 29 ноября в Северо-Восточном федеральном университете. Также на повестке – актуальные вопросы по документированию и цифровой обработке языков, разработке электронных образовательных продуктов по изучению родных языков, популяризация и продвижение языкового наследия народов Якутии.